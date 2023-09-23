Капсула с камнями и пылью должна упасть в пустыне штата Юта в США в воскресенье в 20.25.

Впервые ученые НАСА готовятся к "специальной доставке" космического аппарата OSIRIS-REx 24 сентября. Посылка будет содержать впервые в истории США образец, собранный с астероида Бенну в 2020 году.

OSIRIS-REx - первый американский аппарат, собирающий образец с астероида. На его борту находится примерно 8,8 унций (около 250 граммов) каменистого материала, собранного с поверхности Бенну.

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Капсула с камнями и пылью должна упасть в пустыне штата Юта в США в воскресенье в 20.25. Космический аппарат находится в космосе уже 7 лет.

фото: fayerwayer.com

Почему это особая доставка

Астероид, который впервые в истории НАСА будет доставлен на Землю, является уникальным, поскольку ожидается, что его обломки позволят получить новые сведения о формировании нашей Солнечной системы более 4,5 млрд. лет назад. Он также прольет свет на роль, которую астероиды могли сыграть в доставке воды и органических молекул, являющихся составными частями жизни на Земле.

"Безопасное и успешное возвращение образца с поверхности астероида - это кульминационный момент программы. С самого первого дня это было главной задачей", - говорит Данте Лауретта, главный исследователь OSIRIS-REx из Университета Аризоны в Тусоне.

Кроме того, сам космический аппарат не войдет в атмосферу планеты, а сбросит материал в капсуле по точной траектории, чтобы она приземлилась в пустыне Юты. Эти образцы будут задокументированы, за ними будут ухаживать в Космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне, а затем они будут переданы для анализа ученым по всему миру.

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Часть образцов будет также сохранена для будущих поколений исследователей, которые смогут изучить их с помощью новых идей и новейших технологий.