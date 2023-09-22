Компания пока не раскрывает никаких технических характеристик телефона и планшета

Внимательные посетители аргентинского сайта Samsung заметили нечто неожиданное - страницу с описанием новых наушников Galaxy Buds FE, а также изображения смартфона Galaxy S23 FE и планшета Galaxy Tab S9 FE. Как сообщает SamMobile, это связано с утечкой информации о последних устройствах Fan Edition. На одном из изображений смартфона указана дата 4 октября, что может быть намеком на анонс или дату релиза.

Компания пока не раскрывает никаких технических характеристик телефона и планшета. Однако, как сообщается, на странице были упомянуты Galaxy S23 FE и Galaxy Tab S9 FE. Это максимально приближает Samsung к официальному анонсу без пресс-релиза или Unpacked.

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фото: Samsung

На странице продукта (которую Samsung удалила) были приведены некоторые подробности о Galaxy Buds FE, первых наушниках Samsung Fan Edition. Планируется, что они будут оснащены одним 12-мм динамиком, тремя микрофонами в каждом наушнике для усиления функции активного шумоподавления и трехполосным динамиком.

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Устройства Samsung Fan Edition пользуются популярностью на протяжении многих лет. Как правило, они обладают солидным набором функций по более доступной цене, чем флагманские модели компании. Можно с уверенностью предположить, что многие пользователи с нетерпением будут ждать возможности приобрести устройства FE в этом году.