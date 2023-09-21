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dima0782
Соавтор Dead Space покидает студию Callisto Protocol после провала проекта
Проект Callisto Protocol не оправдал ожиданий разработчика

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Глен Шофилд (Glen Schofield), один из создателей игры в жанре survival horror Dead Space, покидает компанию Striking Distance Studios. На посту генерального директора его заменит нынешний директор по разработке Стив Папуцис (Steve Papoutsis). Шофилд создал концепцию Dead Space, когда работал в EA, а затем покинул компанию и основал несколько игровых студий. Одна из них - Striking Distance, где он создал игру The Callisto Protocol, которую еще на стадии разработки называли духовным наследником Dead Space. Как и предыдущая игра, Callisto также относится к жанру survival horror, но критики ее в целом не оценили.

Главная компания Striking Distance Studios, Krafton, вложившая в разработку игры более 160 млн. долларов, первоначально рассчитывала продать 5 млн. копий Callisto в этом году. Однако после первых недель продаж она снизила свои ожидания до 2 млн. экземпляров. Компания, скорее всего, не сможет окупить свои потери и в последние месяцы увольняет сотрудников.

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фото: newcdn.igromania.ru

Однако Krafton сообщил Bloomberg, что уход Шофилда является добровольным и что он намерен "искать новые возможности". Операционный директор и финансовый директор Striking Distance также покидают компанию по собственному желанию, сообщили в компании. Куда дальше направится Шофилд, пока неясно: В его аккаунте на LinkedIn студия по-прежнему значится как его нынешнее место работы.

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"Создание Striking Distance Studios было невероятным путешествием, и я очень горжусь тем, чего мы достигли с игрой The Callisto Protocol, которая близка мне по духу", - говорится в его заявлении. "В то время как новое приключение захватывает, уход из SDS вызывает горькую сладость, но я знаю, что студия находится в отличных руках".

#dead space #увольнение #callipso protocol #глен шофилд
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Соавтор Dead Space покидает студию Callisto Protocol после провала проекта
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