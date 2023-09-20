Ожидается, что строительство завода начнется в 2024 году, а производство начнется в 2025 году

В долине реки Огайо скоро откроется серийное производство новейших электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой, в соответствии с соглашением, заключенным в понедельник между штатом и компанией Joby Aviation Inc. Примечательно, что здесь же жили и работали братья Райт, осуществившие первый полет человека.

Подобные самолеты, или eVTOL, становятся все более популярными в мире, производители не оставляют попытки решить вопросы с высоким уровнем шума и необходимостью зарядки. Тем не менее, разработчики утверждают, что эти самолеты уже близки к тому дню, когда они станут широко распространенной альтернативой для доставки людей с крыш домов и парковок к месту назначения, избегая при этом перегруженных магистралей внизу.

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Фото: Joby Aviation Inc.

Серийный самолет Joby предназначен для перевозки пилота и четырех пассажиров со скоростью до 321,87 км в час и максимальной дальностью полета до 160,93 км. По словам компании, его тихий шумовой профиль едва слышен на фоне большинства городов. Планируется, что они будут использоваться в сетях совместного использования воздушного транспорта с 2025 года.

Joby - компания с 14-летним стажем, которая вышла на биржу в 2021 году и стала первой компанией eVTOL, получившей сертификат летной годности ВВС США. Она давно и успешно сотрудничает с такими гигантами, как Toyota, Delta Air Lines, Intel и Uber. Toyota, являющаяся долгосрочным инвестором, сотрудничала с Joby в 2019 году при разработке и успешном запуске пилотной производственной линии в Калифорнии.

Фото: Joby Aviation Inc.

Теперь компания планирует построить в Огайо уже полноценное производственное предприятие, способное поставлять до 500 самолетов в год и создать 2 000 рабочих мест, потратив на этот масштабный проект 500 млн. долларов.

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Генеральный директор Joby Джо-Бен Бевирт заявил, что компания выбрала Огайо после обширного и конкурентного поиска: "Огайо - штат No 1 по поставкам деталей для Boeing и Airbus и занимает 3-е место в стране по числу рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Возможность перенести производство на родину авиации с рабочей силой, имеющей опыт работы в этой области, - определило выбор».