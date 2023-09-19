Из слитых внутренних документов Microsoft стало известно сколько компания собирается платить за получение игр для Xbox Game Pass

Катастрофическая ситуация с Game Pass, возникшая в 2022 году из-за задержки Starfield и отсутствием ясности с датой запуска Redfall, вынудила Microsoft заполнять пробел в линейке игр сторонними релизами. Несмотря на все усилия Microsoft, Starfield действительно стал единственным крупным релизом от Game Pass в 2023 году.

В результате сегодняшней утечки информации (документы были опубликованы во время судебного разбирательства по поводу приобретения Microsoft Activision Blizzard) из переписки сотрудников компании стал известен список игр от сторонних разработчиков, в которых заинтересован Microsoft: Lego Star Wars, Dying Light 2, City Skylines 2, Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Gotham Knights, Suicide Squad, Jedi Survivor и Mortal Kombat 1.

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Из слитых внутренних документов Microsoft стало известно сколько компания собирается платить за получение игр для Xbox Game Pass. По оценкам Microsoft, чтобы получить Star Wars Jedi: Survivor потребуется 300 миллионов долларов, 250 миллионов долларов для Mortal Kombat 1 или Suicide Squad. Каждая игра была указана вместе с вероятным интересом у подписчиков в Game Pass, ее вау-эффектом и «ожидаемым партнерским запросом» в долларах США.

Что касается Star Wars Jedi: Survivor, ей была присвоена «низкая» оценка за потенциальный интерес, но «очень высокая» за вау-эффект. Между тем, Mortal Kombat 1 имеет «очень низкий» рейтинг вероятности, но «средне-высокий» вау-эффект.

Если продолжить рассмотрение Star Wars Jedi: Survivor, то эта игра получила оценку "низкая" за вероятный интерес, но "очень высокую" за вау-эффект. Mortal Kombat 1, в свою очередь, получил "очень низкую" оценку вероятности, но "средне-высокую" оценку вау-эффекта.

Среди других игр - Dying Light 2 и Gotham Knights - 50 миллионов долларов и Assassin's Creed Mirage - 100 миллионов.

На нижнем конце спектра цен находятся игры Just Dance, Return to Monkey Island и Baldur's Gate 3 от Ubisoft - все по 5 миллионов. долларов. Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto 5 компании Take-Two указаны в расчете на месяц - 5 миллионов и 12-15 миллионов долларов соответственно, что позволяет предположить, что не за все игры предусмотрена фиксированная плата.

Так же обсуждались игры серии Dark Souls в качестве возможных кандидатов, однако неизвестно велись ли переговоры с FromSoftware и какова была стоимость предложения.

Фото: Star Wars Jedi: Survivor

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