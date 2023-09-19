Intel Lunar Lake демонстрирует работу искусственного интеллекта

Во вторник на мероприятии Innovation 2023 компания Intel продемонстрировала ноутбук с еще не выпущенным процессором Core 15-го поколения под кодовым названием Lunar Lake - это продолжение Meteor Lake, который дебютирует 14 декабря этого года. Процессор прекрасно работает и даже смог сгенерировать песню в стиле Тейлор Свифт с помощью приложения искусственного интеллекта и встроенных аппаратных ускорителей вывода. Кроме того, Intel сообщила, что процессор под кодовым названием Panther Lake последует за Lunar Lake в 2025 году.

Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel, попросил одного из своих коллег продемонстрировать, как грядущие платформы Intel могут ускорить локальные рабочие нагрузки, связанные с выводом данных искусственного интеллекта. Ведущий использовал систему на сцене, чтобы за несколько секунд сгенерировать песню в стиле Тейлор Свифт. После того как ноутбук прошел тест, Гелсингер в шутку отметил, что ноутбук выглядит некрасиво, а ведущий объяснил, что машина построена на базе процессора Lunar Lake, который выйдет только в 2024 году.

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фото: Intel

В Lunar Lake Intel планирует усовершенствовать многочиповую конструкцию, представленную в грядущих клиентских процессорах Meteor Lake и Arrow Lake. В Lunar Lake будет использоваться вычислительная микросхема, изготовленная по технологическому процессу Intel 18A (класс 1,8 нм), и это будет первый случай применения данной технологии в коммерческом приложении.

Lunar Lake будет включать высокопроизводительные ядра Lion Cove и энергоэффективные ядра Skymont. Хотя нам не известны ни количество ядер, ни детали дизайна Lion Cove и Skymont, из комментариев Intel мы знаем, что это совершенно новые микроархитектуры, которые должны обеспечить революционное преимущество в производительности на ватт.

фото: Intel

На данный момент сложно предсказать реальные преимущества Lunar Lake, Lion Cove и Skymont на процессах Intel 18A по сравнению с грядущими процессорами Arrow Lake, которые будут производиться на производственном узле Intel 20A.

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Еще сложнее строить догадки о детали Intel 2025 года под кодовым названием Panther Lake. Обычно от Intel вполне можно ожидать дальнейшего повышения производительности, эффективности, набора функций и возможностей ускорения любого нового процессора по сравнению с его предшественником, и для Panther Lake вероятны те же самые улучшения - просто они находятся на более отдаленном расстоянии. Производство процессоров Intel Panther Lake должно начаться в начале 2024 года, а розничная доступность - к 2025 году.