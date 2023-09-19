Судебный документ "FTC против Microsoft" предполагает, что новая консоль может появиться в ноябре 2024 года

Компания Microsoft планирует обновить Xbox Series X в среднем поколении с новым бездисковым цилиндрическим дизайном, говорится в документе, случайно обнаруженном в ходе судебного разбирательства FTC против Microsoft. В документе также сообщается о существовании нового контроллера с гироскопом (кодовое название Sebile), обновленной Xbox Series S, ключевых спецификациях новых устройств и сроках их выпуска. Неясно, как эти документы оказались в открытом доступе, но они могут оказаться губительными для игрового бизнеса Xbox, поскольку показывают стратегию компании более чем на год вперед.

Ранее Microsoft заявляла, что не планирует обновлять консоли среднего поколения, но, судя по документу, это не так. На самом деле компания работает над тремя новыми консолями. Первая, под кодовым названием Ellewood, является легким обновлением Xbox Series S (появится в сентябре 2024 года), а "Brooklin", предварительно запланированная на ноябрь 2024 года, представляет собой новую бездисковую версию Xbox Series X. Другая модель, под названием XDL, соответствует характеристикам Brooklin, но, предположительно, будет иметь возможность индивидуальной настройки Xbox Design Lab.

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фото: Microsoft

Двухцветный контроллер Microsoft "Sebile" оснащен встроенным акселерометром и тактильными датчиками, которые "работают как динамики", что делает его более похожим на новейший контроллер DualSense от Sony. Контроллер также оснащен новыми модульными рукоятками, более тихими кнопками и рукоятками, новыми функциями приложений, а также усовершенствованиями в области экологичности, такими как сменная батарея, переработанные материалы и улучшенная ремонтопригодность. После выхода контроллера мы, скорее всего, увидим игры с поддержкой гироскопа, позволяющего маневрировать, просто перемещая контроллер. Компания также выпустит XDL-версию Sebile под кодовым названием Igraine.

Однако главной звездой этой утечки стала новая обновленная консоль Xbox Series X. Хотя Microsoft и называет ее "очаровательной" (предположительно, из-за цилиндрического дизайна, который менее строг, чем у нынешней Xbox Series X, похожей на холодильник), многим геймерам отсутствие диска может показаться совсем не забавным.

Наряду с новым дизайном, Series X получит Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, фронтальный порт USB-C, полностью новый южный мост "для модернизации системы ввода-вывода и обеспечения экологичности", а также 6-нанометровое уменьшение размеров матрицы. Это приведет к снижению энергопотребления (на 15%) с новым режимом ожидания с низким энергопотреблением, который на 80% меньше текущего режима ожидания, а также к увеличению использования переработанного пластика (>30%) и 100% переработанной упаковки.

Объем памяти составит 2 ТБ, что вдвое больше, чем у текущей модели, а в стандартную комплектацию войдет контроллер Sebile. Microsoft также отмечает, что к моменту появления (ориентировочно в ноябре 2024 г.) она будет иметь "такую же отличную цену", как и нынешняя Xbox Series X, - 499 долл.

Xbox Series S будет иметь аналогичные улучшения внутри, а также удвоенный объем памяти (1 ТБ вместо 512 ГБ), хотя дизайн останется относительно неизменным. Цена на нее останется прежней - 299 долларов США, а выход в продажу предварительно назначен на сентябрь 2024 года.

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Кроме того, приводится много другой информации, в том числе той, которую Microsoft, несомненно, хотела бы сохранить в тайне: прогнозируемые объемы продаж, маржа, финансирование и т.д. Например, Microsoft отмечает, что "полное видение продукта Sebile в настоящее время не утверждено из-за GM % (процент валовой маржи), и, похоже, передает этот пункт в "финансовый" суд. В документе также описывается "путь к лидерству в игровой индустрии" с видением "облачных", ""компьютерных" и "консольных" подписок на Xbox Game Pass. Утечка, судя по всему, является масштабной ошибкой, которая, вероятно, приведет к серьезным последствиям, так что следите за новостями.