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dima0782 За пост начислено вознаграждение
Agility Robotics строит в Орегоне свой первый завод по производству двуногих роботов
Предполагается, что производственный комплекс будет выпускать 10 тыс. человекоподобных роботов в год

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Компания Agility Robotics, создатель двуногого робота Digit, открывает завод в Салеме (штат Орегон), который позволит ей выпускать более 10 000 человекоподобных роботов в год. Завод площадью 6500 тыс. кв. метров, получивший название "RoboFab", должен открыться в конце этого года, и на нем будут работать до 500 человек.

Компания Agility Robotics заявляет, что на новом заводе будет работать и ее собственный Digits, культовый человекоподобный робот. Digits будет помогать перемещать, загружать и разгружать складские товары.

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фото: Agility Robotics

По словам представителей компании, некоторые заказчики могут ожидать поставки первых Digits в 2024 году, а выход на рынок в целом - в 2025 году. В своем заявлении Дэмион Шелтон, соучредитель и генеральный директор Agility Robotics, говорит, что конечной целью создания Digits является "решение таких сложных проблем современной рабочей силы, как травмы, эмоциональное выгорание, высокая текучесть кадров и незаполняемые пробелы в рабочей силе".


Производство двуногих роботов - это то, о чем мы уже слышали от конкурентов, таких как Atlas компании Boston Dynamics и прототип робота Optimus компании Tesla. Однако ни один из них не дошел до такой степени, чтобы выпускать тысячи роботов, как это делает компания Agility Robotics. Тем не менее, пока эти роботы не будут запущены в производство, еще рано говорить о том, что складские роботы Agility Robotics, призванные заполнить пробел в логистике и дистрибуции, действительно превзойдут своих конкурентов на этом недавно появившемся рынке.

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#роботорехника #роботосторение #agility robotics
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