Новейшая операционная система появилась как раз перед выходом Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2

Сегодня важный день для пользователей Apple: компания выпускает крупные обновления операционной системы для большинства своих устройств (пользователям Mac придется подождать немного дольше). В преддверии выхода Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, которые появятся в продаже в конце этой недели, компания выпустила watchOS 10. Если у вас есть часы Apple Watch Series 4 или выше, вы можете установить ее уже сейчас.

Самым значительным изменением является появление виджетов (которые немного напоминают Glances из оригинальных носимых устройств Apple) для каждого циферблата часов, в том числе двух новых. С помощью Digital Crown можно будет циклически переключать виджеты и получать доступ к таким функциям, как таймер, секундомер и подкасты, когда они активны.

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фото: techzle.com

Приложение "Мировое время" позволит с первого взгляда определить время суток в разных частях света благодаря добавлению динамических цветов фона для различных часовых поясов. В приложении "Активность" вы сможете поворачивать заводную головку, чтобы увидеть больше данных с помощью угловых ярлыков. Есть возможность подключения к датчикам Bluetook для велосипедистов, которые также могут отслеживать больше данных. Обновления также получат приложения "Компас", "Умственные способности" и "Лекарства".

Пожалуй, два самых важных для большинства пользователей обновления связаны с FaceTime. Теперь на часах можно просматривать видеосообщения FaceTime и присоединяться к групповым аудиозвонкам FaceTime.

Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 получат некоторые эксклюзивные функции на базе нового процессора S9 SiP, включая запросы Siri, которые обрабатываются на устройстве, а не на серверах Apple. Они также поддерживают новую функцию Double Tap, разработанную Apple для упрощения выполнения основного действия в каждом приложении. Оба устройства поступят в продажу 22 сентября.