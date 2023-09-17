Что касается оптики, то Galaxy S23 Ultra оснащен четырьмя тыловыми камерами, во главе которых стоит 200-мегапиксельная основная широкоугольная камера с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом

iPhone 15 Pro Max был выпущен как высший вариант серии iPhone 15, представленной на прошлой неделе на мероприятии Apple "Wonderlust". Смартфон оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR с технологией Apple Ceramic Shield. В том же ценовом диапазоне, что и iPhone 15 Pro Max, в феврале этого года Samsung выпустила Galaxy S23 Ultra. Он оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Edge QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display. Оба смартфона являются топовыми вариантами своих серий и предлагают накопители объемом до 1 ТБ.

Поскольку компания Apple недавно представила iPhone 15 Pro Max, давайте сравним его с Samsung Galaxy S23 Ultra, который предлагается в том же ценовом диапазоне в варианте с наибольшим объемом памяти. Рассмотрим сходства и различия между этими двумя смартфонами.

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iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra: технические характеристики

iPhone 15 Pro Max оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR и обеспечивает пиковую яркость до 2 000 нит. Он работает на новом 3-нм чипсете Apple A17 Pro SoC. Galaxy S23 Ultra, напротив, оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Edge QHD+ (3 088 x 1 440 пикселей) Dynamic AMOLED 2X. Он оснащен собственной версией SoC Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Он работает под управлением ОС Android 13 с фирменным интерфейсом One UI 5.1.

Корпус iPhone 15 Pro Max изготовлен из титана и алюминия 5-го класса и отличается прочностью. Кроме того, вместо кнопки отключения звука в iPhone появилась кнопка Action.

Что касается оптики, то Galaxy S23 Ultra оснащен четырьмя тыловыми камерами: основной 200-мегапиксельной широкоугольной камерой с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, 10-мегапиксельной телефотокамерой и четвертой 10-мегапиксельной телефотокамерой. Камера для селфи получила 12-мегапиксельный шутер. В то же время iPhone 15 Pro Max оснащен четырехкамерным модулем: 48-мегапиксельной широкоугольной камерой, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, 12-мегапиксельной 3-кратной телекамерой и 12-мегапиксельной перископической камерой. Для селфи используется 12-мегапиксельная камера TrueDepth.

Если говорить о характеристиках аккумулятора, то недавно выпущенный смартфон получил порт USB Type-C в этом году. Утверждается, что iPhone 15 Pro Max обеспечивает более 24 часов автономной работы. Galaxy S23 Ultra, напротив, оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 45 Вт.

Оба телефона имеют класс пыле- и влагозащищенности IP68. Какой выбрать телефон выбирать вам.