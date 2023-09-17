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dima0782 За пост начислено вознаграждение
Видеокарта Asus RTX 4070 BTF без кабелей поступила в продажу в Китае
Новая RTX 4070 от Asus по понятным причинам не может быть приобретена как самостоятельный продукт

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Первая серийная видеокарта Asus без кабелей теперь доступна для приобретения в Китае. Карта, получившая название RTX 4070-O12G-BTF, оснащена скрытым разъемом питания HPCE, который заменяет 8-контактный/16-контактный разъем для подачи на карту добавочного питания PCIe. Из-за ограничений на совместимость, Asus cabless 4070 можно приобрести только в комплекте с совместимой материнской платой или с материнской платой и совместимым корпусом.

фото: Asus

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Видеокарта RTX 4070 является частью новой линейки продуктов Asus "Back To Future" (BTF), в которой приоритет отдается экспериментальному дизайну, улучшающему эстетику системы. Новая философия дизайна Asus включает в себя скрытые разъемы питания, которые полностью скрыты с передней панели системы, что способствует более чистому и "минималистичному внешнему виду".

Полное название RTX 4070 - Tianxuan TX Gaming-RTX4070-O12G-BTF. Карта имеет большой трехвентиляторный кулер и окрашена в белый и светло-голубой цвета, вдохновленные аниме. Конечно, главная фишка карты - отсутствие разъемов дополнительного питания на боковой стороне. Вместо этого она получает все дополнительное питание от небольшого разъема HPCE, расположенного прямо за слотом PCie x16 и подключаемого к ответному разъему HPCE на материнской плате.

фото: Asus

RTX 4070 поставляется в комплекте с материнской платой Tianxuan TX B760-BTF, которая поддерживает новейшие процессоры Intel Alder Lake и Raptor Lake. Плата выполнена в той же тематике, что и видеокарта, и оснащена системой питания 12+1, а также поддержкой WiFi 6. Плата также выполнена в стандартном форм-факторе ATX и имеет черную печатную плату, но большая ее часть покрыта пластиком, как у материнских плат Asus ROG. Как и RTX 4070, B760-BTF оснащена разъемом HPCE, расположенным за основным слотом x16, для питания HPCE-совместимых видеокарт Asus.

Карта доступна для приобретения в одном из официальных интернет-магазинов Asus в Китае, и пока неясно, когда она появится на наших прилавках. Стоимость RTX 4070 составляет 5289 юаней (~ 727 долл. США), но ее можно приобрести в комплекте с совместимой материнской платой или совместимым корпусом и материнской платой. Корпус представляет собой шасси Asus GT502 BTF, предназначенное для работы со скрытыми разъемами Asus EPS и 24-контактными разъемами материнской платы, установленными на задней панели. Комбо из видеокарты и материнской платы продается по цене 6998 юаней (~962 долл. США), а полный комплект, включающий GPU, материнскую плату и корпус, можно приобрести за 8297 юаней (~1141 долл. США).

фото: Asus

Неизвестно, попадут ли эти компоненты Asus BTF, созданные по мотивам аниме, на другие рынки за пределами азиатского рынка. Однако Asus уже продемонстрировала свои скрытые разъемы питания в других компонентах BTF, использующих компоненты под маркой TUF, так что в скором времени мы должны увидеть разъем питания HPCE и на других рынках.

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