Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782 За пост начислено вознаграждение
iPhone 15 Pro против iPhone 14 Pro: Стоит ли делать апгрейд
Сравним модели iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro разберемся в чем разница между ними

реклама

Недавно компания Apple представила серию iPhone 15. В линейку вошли модели iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. 

Но в рамках данного сравнения мы рассмотрим iPhone 15 Pro и его предшественника iPhone 14 Pro. На бумаге iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro практически идентичны, за исключением нескольких новых функций и аппаратных обновлений.

iPhone 15 Pro против iPhone 14 Pro: В чем разница? 

реклама

Корпус iPhone 15 Pro стал намного прочнее благодаря титановой конструкции. Однако более жесткая конструкция не сопровождается большим весом. На самом деле iPhone 15 Pro (187 г) легче, чем iPhone 14 Pro (206 г). 

Помимо корпуса, общий дизайн iPhone 15 Pro остался таким же, как и у его предшественника. Есть несколько отличий в нечетных размерах, но внешне оба устройства выглядят идентично. Но одним из самых больших отличий между двумя устройствами является добавление нового порта USB Type-C на iPhone 15 Pro.

По имеющимся данным, емкость аккумулятора iPhone 15 Pro составляет около 3 274 мАч, что практически соответствует емкости аккумулятора iPhone 14 Pro - 3 200 мАч. Кроме того, Apple не делала никаких грандиозных заявлений о времени автономной работы, что позволяет предположить, что оба устройства будут иметь схожее время автономной работы.

iPhone 15 Pro против iPhone 14 Pro: Камеры

фото: ru.fanoftech.com

Еще одно различие между двумя iPhone заключается в камере. iPhone 15 Pro получил более крупный 48-Мп сенсор основной камеры с OIS второго поколения со сдвигом матрицы. Основная камера iPhone 15 Pro оснащена некоторыми дополнительными функциями, включая обновленный Smart HDR 5.

Основная камера также оснащена новым антибликовым покрытием, уменьшающим блики на объективе, а ультраширокая камера имеет такое же покрытие, обеспечивает более качественную ночную съемку и поддерживает HDR. Apple не сообщила об улучшениях в третьей телекамере, что позволяет предположить, что аппаратные усовершенствования здесь номинальны, если вообще возможны. 

Кроме того, использование нового чипа A17 Pro будет иметь свои преимущества в алгоритмах работы. Наконец, в iPhone 15 Pro реализована функция пространственного видео, которая может быть воспроизведена на готовящемся к выпуску Apple Vision Pro.

iPhone 15 Pro против iPhone 14 Pro: Сравнение характеристик

iPhone 14 Pro против iPhone 15 Pro: Какой из них лучше купить? 

Если вы не являетесь энтузиастом мобильных игр и не заинтересованы в проверке заявлений Apple о возможности запуска консольных игр на смартфоне, то вам лучше остановиться на iPhone 14 Pro. Кроме того, iPhone 14 Pro более доступен по цене и обладает невероятной камерой, способной сравниться с лучшими камерами 2023 года. 

Если вы не против заплатить лишние деньги, то iPhone 15 Pro имеет ряд преимуществ. Например, чип A17 Pro обладает более высокой производительностью и, по словам Apple, позволяет смартфону воспроизводить графику консольного качества.

Кроме того, iPhone 15 Pro оснащен более крупным сенсором камеры и улучшенными возможностями съемки портретов и видео. Обновления по сравнению с iPhone 14 Pro не кажутся значительными, но, с другой стороны, и цена между этими двумя устройствами не так уж велика. А благодаря дополнительным обновлениям ОС и системы безопасности iPhone 15 Pro действительно стоит того.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#iphone #сравнение #iphone 14 pro #iphone 15 pro
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple выпустит обновление для iPhone 12 с целью снизить уровень излучения
Ёмкость батарей аппаратов iPhone 15 выросла минимально
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
8
The Jerusalem Post исключили Зеленского из списка самых влиятельных евреев, но внесли туда Пригожина
2
Насколько упали в цене iPhone 14 и iPhone 13 после выпуска iPhone 15
+
Россия создаст конкурента Starlink и выведет в космос больше 900 спутников 5G/6G в ближайшие 10 лет
8
Химическая промышленность Германии разрушается – санкции против РФ обходятся слишком дорого
5
В зоне СВО впервые был осуществлён пуск крылатых ракет большой дальности с бомбардировщика Су-34
1
Huawei теснит Apple – китайцы платят сборщикам Mate 60 Pro больше, чем Apple за новый iPhone 15
+
Венгрия, Румыния, Польша и Словакия продлят запрет на ввоз украинского зерна
3
"Мама всех бомб" и "Кузькин отец" - термобарическое оружие, от которого нельзя спастись
6
Lockheed Martin открыла в Польше свой второй по величине завод в мире - там будут делать HIMARS
2
Истребители-бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности — СМИ
1
Приближается дата выхода iOS 17 - как правильно обновить свой iPhone
+
Глава комитета Госдумы по обороне: Мобилизованные не вернутся домой до конца боевых действий
+
Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
+
Эффективность СУ-34 выросла многократно - теперь "Утенок" адаптирован под ракеты большой дальности
2
Байден: Китай не так уж и уважает Россию
4
Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке WhatsApp
3
Tiny11 23H2 Windows выпущена с большей функциональностью и многочисленными исправлениями
+
В Польше назвали украинское сельское хозяйство угрозой для Евросоюза
1
Видеокарта ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 выходит в продажу 19 сентября
+

Популярные статьи

Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
69
Вашингтон совершил ошибку, предоставив ВМС США $32 млрд на строительство боевых кораблей
10
Субъективная ретроспектива советского кинематографа
4
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
21
Российские военные недавно уничтожили британский танк Challenger 2, выясним насколько он хорош
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
6
Севастополь атаковали модифицированные зенитные ракеты C200 и безэкипажные катера
21
Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
2
О том как Илон Маск отключил для ВСУ Starlink над Севастополем и что из этого вышло
7
Исследования показали, что заядлые геймеры могут видеть элементы видеоигр в реальной жизни
9

Сейчас обсуждают

Светлана Светлана
04:25
А чо не переплавил- то до сих пор? Пи..еть - не кули ворочать. Или для Зели пульку побережешь?
Илон Маск слил в сеть приватный косплей своей бывшей девушки, актрисы Эмбер Херд
AnPriz
04:23
Пузырь сотрудничества лопнул , после развала СССР оборудование б/у как и машины а то что новое это капля в море по тв. показать . Б/У это не для друзей .
Чем обернулся для Германии отказ от российских энергоносителей
A224
04:14
"петушиная нвидия" прикольно. надо будет запомнгть ))))) суть в самой архитектуре изначально все драйвера в линуксе встраиваются в ядро. это ж под серваки всё делалось. ты вставил в одно гнездо одно у...
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
AnPriz
04:14
Врвть это не красиво и не прилично , двойку им по поведению .
Адмирал НАТО заявил, что альянс не является угрозой России и не собирается на неё нападать
Дмитрий Попов
04:08
Pen is лицемер
Илон Маск слил в сеть приватный косплей своей бывшей девушки, актрисы Эмбер Херд
REY_B_
03:12
Реальная инфляция на Западе, за последние 2 года составила 40%. Электорату можно втирать что угодно, но когда речь доходит до реальных вещей, тут с этим облом. Можно прогнозировать, что Запад уже нико...
В НАТО заявили, что цены на военную технику и боеприпасы стремительно растут
Роман Хан
03:10
3000 серия себе так ни рыьа не мясо 4000 такто другая история оч крутая получилась . (Samsung 8-нм vs TSMC 4N ) ну небо иземля .3070 +- 50000 . 4070 +- 60000 . мнение мое 4070 мастхев
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
REY_B_
03:07
Вообще-то, хотя и мало кто знает, точнее об этом не говорят - у Германии перед Первой Мировой войной был экономический упадок! Да, перед этим был некоторый взлёт, вызванный свободой бизнеса, т.е. клас...
Чем обернулся для Германии отказ от российских энергоносителей
Роман Хан
03:00
для линух требуется высокая квалификация . есть сборки линух с дровами для игр . я не против винды, но у меня линь загружает lxde 1920x1080 на 768 метров винда10-11 при прочих равных 2200 метров.телем...
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
32Влад32
02:35
Правильно сделали.
Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали альянс для коллективной обороны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем