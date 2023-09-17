Сравним модели iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro разберемся в чем разница между ними

Недавно компания Apple представила серию iPhone 15. В линейку вошли модели iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Но в рамках данного сравнения мы рассмотрим iPhone 15 Pro и его предшественника iPhone 14 Pro. На бумаге iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro практически идентичны, за исключением нескольких новых функций и аппаратных обновлений.

iPhone 15 Pro против iPhone 14 Pro: В чем разница?

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Корпус iPhone 15 Pro стал намного прочнее благодаря титановой конструкции. Однако более жесткая конструкция не сопровождается большим весом. На самом деле iPhone 15 Pro (187 г) легче, чем iPhone 14 Pro (206 г).

Помимо корпуса, общий дизайн iPhone 15 Pro остался таким же, как и у его предшественника. Есть несколько отличий в нечетных размерах, но внешне оба устройства выглядят идентично. Но одним из самых больших отличий между двумя устройствами является добавление нового порта USB Type-C на iPhone 15 Pro.

По имеющимся данным, емкость аккумулятора iPhone 15 Pro составляет около 3 274 мАч, что практически соответствует емкости аккумулятора iPhone 14 Pro - 3 200 мАч. Кроме того, Apple не делала никаких грандиозных заявлений о времени автономной работы, что позволяет предположить, что оба устройства будут иметь схожее время автономной работы.

iPhone 15 Pro против iPhone 14 Pro: Камеры

фото: ru.fanoftech.com

Еще одно различие между двумя iPhone заключается в камере. iPhone 15 Pro получил более крупный 48-Мп сенсор основной камеры с OIS второго поколения со сдвигом матрицы. Основная камера iPhone 15 Pro оснащена некоторыми дополнительными функциями, включая обновленный Smart HDR 5.

Основная камера также оснащена новым антибликовым покрытием, уменьшающим блики на объективе, а ультраширокая камера имеет такое же покрытие, обеспечивает более качественную ночную съемку и поддерживает HDR. Apple не сообщила об улучшениях в третьей телекамере, что позволяет предположить, что аппаратные усовершенствования здесь номинальны, если вообще возможны.

Кроме того, использование нового чипа A17 Pro будет иметь свои преимущества в алгоритмах работы. Наконец, в iPhone 15 Pro реализована функция пространственного видео, которая может быть воспроизведена на готовящемся к выпуску Apple Vision Pro.

iPhone 15 Pro против iPhone 14 Pro: Сравнение характеристик

iPhone 14 Pro против iPhone 15 Pro: Какой из них лучше купить?

Если вы не являетесь энтузиастом мобильных игр и не заинтересованы в проверке заявлений Apple о возможности запуска консольных игр на смартфоне, то вам лучше остановиться на iPhone 14 Pro. Кроме того, iPhone 14 Pro более доступен по цене и обладает невероятной камерой, способной сравниться с лучшими камерами 2023 года.

Если вы не против заплатить лишние деньги, то iPhone 15 Pro имеет ряд преимуществ. Например, чип A17 Pro обладает более высокой производительностью и, по словам Apple, позволяет смартфону воспроизводить графику консольного качества.

Кроме того, iPhone 15 Pro оснащен более крупным сенсором камеры и улучшенными возможностями съемки портретов и видео. Обновления по сравнению с iPhone 14 Pro не кажутся значительными, но, с другой стороны, и цена между этими двумя устройствами не так уж велика. А благодаря дополнительным обновлениям ОС и системы безопасности iPhone 15 Pro действительно стоит того.