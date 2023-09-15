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Google продлевает срок поддержки обновлений Chromebook до 10 лет
Chromebooks, выпущенные до 2021 года, также получат потенциальное расширение

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Последние модели Chromebooks скоро получат десятилетнюю поддержку. Вчера компания Google объявила, что со следующего года Chromebooks, выпущенные в 2021 году или позже, получат десять лет автоматических обновлений, что больше существующего восьмилетнего срока. Такой шаг был предпринят после жалоб потребителей и образовательных учреждений, которые выражали недовольство тем, что их ноутбуки фактически имеют срок годности.

Google заявляет, что десятилетнее обновление - это "больше, чем обещает любая другая операционная система на сегодняшний день". macOS от Apple обычно работает семь-восемь лет - готовящаяся macOS Sonoma будет работать на iMac Pro 2017 года. Компьютеры Windows были очень гибкими, хотя в Windows 11 были введены жесткие требования, которые вывели из употребления многие подходящие устройства (однако существуют обходные пути).

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фото: allneti.com

Chromebooks, выпущенные до 2021 года, также получат потенциальное расширение. В этом случае владельцу (или ИТ-администратору) придется вручную включить расширение после получения последнего ожидаемого обновления. Правда, "некоторые функции и сервисы могут не поддерживаться". Google также пишет, что Chromebooks по-прежнему имеют "сильные встроенные функции безопасности", такие как Verified Boot для проверки, не была ли система взломана.

Google также заявляет, что побуждает своих партнеров использовать в Chromebooks больше материалов из вторичной переработки, и обещает, что такие новые функции, как адаптивная зарядка и режимы экономии заряда батареи, помогут продлить срок службы аккумуляторов и снизить энергопотребление.

В апреле Образовательный фонд Исследовательской группы общественных интересов США опубликовал доклад под названием "Отток Chromebook", в котором говорилось, что Chromebooks с истекающим сроком годности "создают груды электронного мусора и обременяют школы дополнительными расходами".

US PIRG настаивает на десятилетней поддержке и упрощении ремонта с использованием стандартных конструкций для всех Chromebook. В ходе проведенного опроса Google утверждает, что 80% школ заявили, что они ремонтируют устройства, и что компания предложит "новые ремонтные потоки, позволяющие авторизованным ремонтным центрам и школьным специалистам ремонтировать Chromebooks без физического USB-ключа". Однако это не решает проблем, которые поднимали участники опроса US PIRG, таких как замена клавиатуры или утилизация Chromebook, изготовленных из пластика.

Тем не менее, десять лет поддержки - это серьезное обещание Google. Компания пересмотрела свою страницу "Политика автоматического обновления", на которой перечислены все основные модели Chromebook, а также указаны новые даты истечения их срока службы в соответствии с измененной политикой.

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