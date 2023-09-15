Программное обеспечение появится в понедельник 18 сентября и какие iPhone получат iOS 17

На этой неделе компания Apple анонсировала свои новейшие модели iPhone, а это значит, что после нескольких месяцев бета-версий iOS 17 практически готова к выпуску. Новое программное обеспечение включает в себя значительные обновления для Messages, FaceTime, клавиатуры и многого другого. Ниже приведено все, что нужно знать, чтобы обновить свой iPhone до последней версии прошивки.

Какие устройства не поддерживаются iOS 17?

Во-первых, iOS 17 доступна только для iPhone, выпущенных в течение последних пяти лет. Это означает, что телефоны серии iPhone Xs / Xr 2018 года являются самыми старыми совместимыми моделями. Другие поддерживаемые устройства включают все модели из линеек iPhone 11 (2019), iPhone 12 (2020), iPhone 13 (2021) и iPhone 14 (2022). (Сюда входят модели стандартного, профессионального, Pro Max, mini и plus-размеров любого поколения). Кроме того, поддерживаются второе и третье поколения бюджетного iPhone SE. Если вы не уверены в том, какая модель у вас, перейдите в меню Настройки > Общие > О телефоне > Название модели. Если вы не видите этого поля, можно посмотреть номер модели на той же странице и перейти к документу поддержки Apple, в котором указан соответствующий номер каждой модели.

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фото: Apple

Как установить iOS 17

После того как вы убедитесь, что ваше устройство поддерживается, у вас есть два варианта. Можно дождаться понедельника, 18 сентября, когда обновление станет общедоступным. В это время, перейдя в меню Настройки > Общие > О программе > Обновление ПО, вы сможете установить программу по воздуху после того, как Apple выложит ее в открытый доступ. (Если включена функция автоматического обновления, обновление установится автоматически, но, возможно, только через несколько дней после его появления). Также можно запустить бета-версию, чтобы встать в очередь и попробовать программу до ее официального запуска.

Как установить iOS 17 до даты выхода

Чтобы установить iOS 17 до понедельника, можно установить бета-версию RC (release candidate), которая обычно оказывается идентичной финальной версии. В этом поколении сделать это гораздо проще: Перейдите в меню Настройки > Общие > О программе > Обновление ПО и выберите пункт Бета-версии. При выборе опции "Бета-версия для разработчиков" (на момент публикации) будет установлено обновление RC1, которое Apple выпустила для разработчиков во вторник после мероприятия, посвященного запуску iPhone. (Релиз-кандидат, вероятно, будет запущен через публичную бета-версию позднее на этой неделе). Не забудьте вернуться в настройки после понедельника и отключить бета-обновления, если вы не хотите продолжать устанавливать будущие версии (иногда с ошибками) новейшего программного обеспечения iPhone.

Новые возможности iOS 17

iOS 17 расширяет возможности "Сообщений" за счет расшифровки аудиосообщений на основе машинного обучения. Так, если ваш многословный друг оставляет вам заумный монолог, вы можете пропустить воспроизведение и прочитать текстовое изложение содержания заметки, избавив себя от полного прослушивания.

В FaceTime добавлена функция видео голосовой почты, благодаря которой вы можете показать друзьям, как вы оставляете им сообщение. iOS 17 также работает с tvOS 17, позволяя принимать звонки FaceTime на Apple TV, используя iPhone или iPad в качестве камеры.

Обновление также включает новый режим StandBy, который превращает iPhone в "умный" дисплей, когда он заряжается в горизонтальном положении. В то же время "Контактные изображения" позволяют настраивать полноэкранные профили, которые появляются на экране телефона при звонках друзей и родственников. Функция Namedrop упрощает обмен номерами и другой информацией с новыми друзьями, позволяя сблизить iPhone или Apple Watches. А в клавиатуру iOS 17 добавлена новая функция встроенного предикативного текста, которая с помощью машинного обучения угадывает остаток предложения (быстрое нажатие пробела подтверждает его).