На данный момент на Mac можно воспроизвести только первый акт

Пользователям Mac, желающим поиграть в Baldur's Gate III на своих компьютерах, осталось подождать всего несколько дней: Компания Larian Studios объявила, что полная версия игры будет доступна для Mac 21 сентября. Игра уже давно доступна для этой ОС, но в виде ограниченной версии раннего доступа. Поклонники могут играть только в первый акт игры и не могут пройти дальше того, что разработчик ранее описывал как "примерно 25 часов автономного контента". В скором времени пользователи Mac смогут продолжить игру, пока не достигнут Башни Восхода и не раскроют секреты в третьем акте.

Baldur's Gate III была выпущена для ПК под управлением Windows 3 августа, а в начале этого месяца вышла для PlayStation 5. Для консолей игра по-прежнему является эксклюзивом PlayStation 5, но не потому, что разработчик заключил сделку с Sony Entertainment. Дело в том, что Larian Studios не смогла преодолеть техническое препятствие, не позволившее ей выпустить игру на Xbox одновременно с выходом для PS5.

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фото: gameskinny.com

Согласно правилам Microsoft, разработчики должны следить за тем, чтобы игры, выпущенные для Series S и Series X, обладали одинаковыми возможностями. В случае с Larian Studios разработчики не смогли реализовать функцию совместной игры с раздельным экраном на менее мощной консоли Series S. Однако после встречи с генеральным директором Microsoft Gaming Филом Спенсером (Phil Spencer) разработчикам было разрешено выпустить игру для Series S без функции раздельного экрана, но с перекрестным сохранением между Steam и двумя консолями Xbox. Xbox-версия Baldur's Gate III пока не имеет конкретной даты выхода, но ожидается, что она появится до конца года.