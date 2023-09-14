Исправление ситуации, когда карта microSD не отображается после перезагрузки

Компания Valve оперативно выпустила исправление, связанное с возможностью расширения памяти Steam Deck. Как заметила Gaming on Linux, недавнее стабильное обновление клиента Steam для настольного ПК и Steam Deck нарушило работу с картами microSD в портативном устройстве. 12 сентября Valve выпустила новое обновление клиента, непосредственно устраняющее эту проблему.

Обновление, устраняющее проблемы с картами microSD, было выпущено вместе с недавним релизом SteamOS 3.4.10. Вскоре после обновления системы владельцы Steam Deck начали сообщать о том, что их карты microSD не устанавливаются в систему.

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фото: Kingston

Согласно сообщениям, проблема с картами microSD была раздражающе нестабильной. Например, иногда пользователи могли заставить свои устройства чтения карт microSD работать, если вытаскивали и снова вставляли карты microSD. Некоторые пользователи прибегали к перезагрузке системы, чтобы распознать вставленную карту microSD.

На странице обновления Valve не приводится никаких подробностей об устранении проблемы, равно как и о том, как она возникла. Единственный пункт на странице обновления клиента Steam Deck: Sept. 12 гласит: "Общие сведения: Исправлен сбой при распознавании карты microSD после перезагрузки системы".

Мы не припоминаем каких-либо предыдущих проблем с работой Steam Deck с картами microSD. Однако этого нельзя сказать о Asus ROG Ally. По всей видимости, в конструкции портативного компьютера Asus аппаратное устройство чтения карт памяти microSD расположено в особенно горячей области печатной платы, что привело к печальным, но вполне предсказуемым результатам.

Для достижения максимальной производительности в играх пользователям таких портативных компьютеров рекомендуется приобретать самые большие встроенные SSD-накопители, которые они могут себе позволить при покупке устройства. Однако иногда имеет смысл просто модернизировать систему хранения данных.