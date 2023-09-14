Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782 За пост начислено вознаграждение
Обновление устранило ошибку с microSD в Steam Deck
Исправление ситуации, когда карта microSD не отображается после перезагрузки

реклама

Компания Valve оперативно выпустила исправление, связанное с возможностью расширения памяти Steam Deck. Как заметила Gaming on Linux, недавнее стабильное обновление клиента Steam для настольного ПК и Steam Deck нарушило работу с картами microSD в портативном устройстве. 12 сентября Valve выпустила новое обновление клиента, непосредственно устраняющее эту проблему.

Обновление, устраняющее проблемы с картами microSD, было выпущено вместе с недавним релизом SteamOS 3.4.10. Вскоре после обновления системы владельцы Steam Deck начали сообщать о том, что их карты microSD не устанавливаются в систему.

реклама

фото: Kingston

Согласно сообщениям, проблема с картами microSD была раздражающе нестабильной. Например, иногда пользователи могли заставить свои устройства чтения карт microSD работать, если вытаскивали и снова вставляли карты microSD. Некоторые пользователи прибегали к перезагрузке системы, чтобы распознать вставленную карту microSD.

На странице обновления Valve не приводится никаких подробностей об устранении проблемы, равно как и о том, как она возникла. Единственный пункт на странице обновления клиента Steam Deck: Sept. 12 гласит: "Общие сведения: Исправлен сбой при распознавании карты microSD после перезагрузки системы".

Мы не припоминаем каких-либо предыдущих проблем с работой Steam Deck с картами microSD. Однако этого нельзя сказать о Asus ROG Ally. По всей видимости, в конструкции портативного компьютера Asus аппаратное устройство чтения карт памяти microSD расположено в особенно горячей области печатной платы, что привело к печальным, но вполне предсказуемым результатам.

Для достижения максимальной производительности в играх пользователям таких портативных компьютеров рекомендуется приобретать самые большие встроенные SSD-накопители, которые они могут себе позволить при покупке устройства. Однако иногда имеет смысл просто модернизировать систему хранения данных.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#обновление #steam deck #устранение ошибки
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В AIDA64 добавлена предварительная поддержка процессоров AMD с архитектурой Zen 5
В Adobe Premiere Pro появится инструмент искусственного интеллекта для обработки фонового шума
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Большой флаг Украины, запущенный ВСУ с целью пиара в Донецк, упал в поле
32
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
10
Сотрудники ЧВК Вагнер выложили видео с высадкой бойцов на задание в республике Мали
2
В мировой сети опубликовали новые фотографии секретного американского бомбардировщика B-21
2
Уралвагонзавод возобновил производство «летающего» танка – абсолютно новый модернизированный Т-80БВМ
3
Apple представила новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro
4
Ноутбуки с SSD PCIe 5.0 появятся в продаже в конце следующего года
+
Xiaomi выпустит MIUI 15 более чем на 100 устройствах
+
GTA VI не будет стоить 150 долларов и требовать 750ГБ свободного места
7
Немецкие БПЛА Vector впервые применены ВСУ для атак на территорию России
5
Румынские фермеры угрожают заблокировать порты и таможню из-за украинского зерна
1
Steam исполнилось 20 лет
+
SSD и HDD придется потесниться - представлена первая в мире керамическая память
9
Дрон-камикадзе «Ланцет» оформил прямое попадание по очередной гаубице M777
+
Дрон-камикадзе Герань получил отечественную антенну «Комета-М» и невосприимчив к системам РЭБ ВСУ
+
Росатом начал крупнейшую атомную стройку в мире - АЭС «Аккую» в Турции
6
Китай устанавливает рекорд с пушкой Гаусса: 700 км/ч за 0,05 сек.
2
Яндекс Маркет: предзаказ на iPhone 15 Pro откроется по цене 206 990 рублей
3
Наиболее полный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 15 на Android 14
1
Бербок не подтвердила поставки Украине дальнобойных ракет Taurus
+

Популярные статьи

Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
10
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
14
Операция "Наполеон": довольно бюджетный приключенческий фильм из Исландии
2
ГАЗ-18 – первая советская малолитражка с коробкой-автоматом
1
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
24
США осудили поставку Россией истребителей Су-30СМЭ военному правительству Мьянмы
11
Выбираем практичный вертикальный пылесос в 2023 году: нюансы и советы
2
Apple представила семейство iPhone 15 и Apple Watch Series 9
5
Благодаря Starfield число подписчиков Xbox Game Pass выросло до 37 млн. человек
9
Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
47

Сейчас обсуждают

Евгений Голованов
04:25
Про грузовые самолёты это конечно сильно сказано.Надо сделать так чтобы от оставшихся производственных мощностей не осталось камня на камне.Им достаточно будет поставить там палатку и собирать пластик...
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
Джек Воробей
04:22
Пздц, мог бы пару фото хоть вставить
ASUS выпустит первые безкабельные видеокарты GeForce RTX 40 уже 15 сентября
Garthar
04:10
Ну да ну да, страшный и ужасный совок. Изолировал психов и алкашей от общества. Не то что в современной свободной россии, когда псих или алкаш изводит весь дом и ты ему ничего не сделаешь. А если псих...
Как перевоспитывали алкоголиков и боролись с алкоголизмом в СССР
Юрий Котляров
02:56
Вот бы они еще ввели ограничения на поставки российского ДТ. А то у нас солярка уже под 80₽.
Румынские фермеры угрожают заблокировать порты и таможню из-за украинского зерна
Profit
02:51
потому что считают себя умнее (=хитрее) гитлера и наполеона и действуют только ударами в спину, а пиздюлей под жопу каждый раз все равно получают в ответ на провокации))))
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
overclockers
02:35
...но стоит тебе хоть раз побегать с рюкзаком на баррикадах... (с)
Три четверти опрошенных геймеров утверждают, что видеоигры улучшили их жизнь
Roman Batov
02:27
Аффтор походу Швецию от Швейцарии не отличает, по географии ещё не проходили...
Среднему россиянину понадобится 64 дня чтобы купить iPhone 15, шведу - не более 4 дней
Александр
02:23
Если нет - почему методы "как пасти программистов" у них те же самые, что в старой картохе? ;). Да и невозможно представить что для работы над игрой набрали 100% новичков, однозначно в Лесте должно бы...
Разработчики «Мира танков» ввели 9-часов рабочий день для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
Александр
02:17
Даже если это одноразовая запись - технология вполне будет иметь смысл.
SSD и HDD придется потесниться - представлена первая в мире керамическая память
syberroma
01:59
Как велико будет разочарование некоторых.
Продажи Xbox Series в Великобритании резко возросли благодаря Starfield
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем