Новые возможности появились одновременно с коммерческим выпуском ИИ Firefly for Enterprise.

Создание плавного и высококачественного фильма - непростая задача, и среди множества препятствий, которые приходится преодолевать, - автомобильные гудки и случайные паузы. Adobe Premiere Pro пытается сделать эти моменты менее неприятными с помощью автоматического удаления фонового шума или случайно прозвучавших "ммм".

Adobe Premiere Pro должен избавить вас от "эм" и "хм" с помощью обновления под названием "Определение слов-заполнителей" - инструмента, основанного на искусственном интеллекте, который делает то, что говорит, прежде чем удалить их как из аудиозаписи, так и из любой транскрипции. Он также может определять и вырезать из окончательной версии длинные паузы. Обнаружение заполняющих слов осуществляется с помощью инструмента Adobe Text-Based Editing, который был запущен в начале года.

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фото: emozzy.com

Фоновые шумы обрабатываются с помощью инструмента Enhance Speech, основанного на искусственном интеллекте, который, как утверждают в Adobe, превращает любой звук в звук, "записанный в профессиональной студии". Adobe утверждает, что он автоматически удаляет фоновый шум, предоставляя при этом ползунок микширования, если вы хотите сохранить его.

Появление этих новых функций приурочено к выпуску коммерческой версии искусственного интеллекта Firefly for Enterprise для Photoshop, Adobe Express и Illustrator, бета-версия которого была запущена в марте этого года. Для использования инструмента ИИ требуется подписка на план "Generative credits", который должен "позволить клиентам превращать текстовые подсказки в изображения и векторные творения". Он также доступен в виде веб-приложения в платных тарифных планах Creative Cloud.