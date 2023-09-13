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Пока ходят слухи о том, что Nintendo покажет разработчикам свою следующую консоль, Switch будет существовать еще некоторое время. На текущую консоль уже запланировано множество игр от первого лица, которые выйдут в следующем году, и скоро мы узнаем больше о них, а также об играх от сторонних разработчиков, которые выйдут на Switch. Это связано с тем, что компания анонсировала Nintendo Direct на 14 сентября.
Демонстрация продлится около 40 минут. По словам представителей Nintendo, основное внимание будет уделено играм, выходящим этой зимой, но мы можем услышать и о более отдаленных играх, таких как новая версия Luigi's Mansion Dark Moon и новая игра Princess Peach, выход которых запланирован на 2024 год.
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На ближайшем будущем ожидаются такие игры, как Super Mario Bros. Wonder (для которой только что был проведен отдельный Direct), WarioWare Move It!, Detective Pikachu Returns и Super Mario RPG. Последняя партия DLC-курсов для Mario Kart 8 должна появиться к концу года, так что не исключено и ее появление, а также два дополнения для Pokémon Scarlet и Violet, которые Nintendo собирается продвигать.
Как правило, у компании есть в рукаве несколько сюрпризов, так что ждите неожиданностей. Уже много лет мы не слышали ни слова о Metroid Prime 4, так что, возможно, Nintendo наконец-то будет готова рассказать о ней еще раз до выхода преемника Switch. Ну и, конечно же, всегда есть вероятность того, что (чтобы не сглазить) появится Hollow Knight: Silksong.