Это трехмерные впечатления, которые можно пережить, надев гарнитуру

Компания Apple представила интересную функцию для только что анонсированной линейки смартфонов iPhone 15 Pro. Благодаря переработанной системе камер и добавлению мощного процессора A17 Pro эти телефоны смогут снимать пространственные 3D-видео и фотографии, которые затем можно будет просматривать с помощью готовящейся гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro.

Когда компания Apple представила Vision Pro, она уделила некоторое время понятию "пространственные видео и фото". По сути, это полностью трехмерные впечатления, которые можно пережить, надев гарнитуру. Например, если вы снимаете пространственное видео с вечеринки по случаю дня рождения вашей дочери, вы можете надеть Vision Pro и заново пережить этот день, поскольку операционная система создает ощущение, что вы вернулись в тот момент.

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фото: Apple

Однако до сих пор компания не описала простой способ создания таких видеороликов. Вы наводите курсор, снимаете видео и позволяете мощному iPhone 15 Pro сделать все остальное, а затем отправляете отснятый материал на Vision Pro после его выхода. Кроме того, для съемки этих моментов можно будет использовать саму гарнитуру, но это будет происходить за счет, так сказать, реального переживания момента.

В ходе сегодняшнего осеннего мероприятия, посвященного iPhone, генеральный директор Apple Тим Кук еще раз подтвердил, что выход Vision Pro намечен на первые месяцы 2024 года, так что начинайте копить деньги на устройство стоимостью 3500 долларов. Стоимость iPhone 15 Pro, в свою очередь, начинается от 1000 долларов за базовую модель.