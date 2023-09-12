Датчик S9 будет использоваться в часах Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2

Компания Apple добавила в часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 новый жест, который, по ее мнению, изменит подход к использованию носимых устройств. Функция Double Tap позволяет управлять различными функциями системы, дважды последовательно касаясь большого и указательного пальцев, при этом не нужно касаться дисплея или освобождать другую руку.

Компания привела несколько примеров использования этой функции в действии. С помощью Double Tap можно ответить на звонок или завершить его, отложить будильник, включить музыку, запустить или остановить таймер. Главный исполнительный директор Apple Джефф Уильямс (Jeff Williams) отметил, что эта функция особенно полезна в тех случаях, когда вторая рука не свободна, например, когда вы выгуливаете собаку или несете продукты. Уильямс добавил, что с помощью Double Tap можно вызвать Smart Stack - новую прокручиваемую серию виджетов в watchOS 10, до которой можно добраться, повернув цифровую головку с циферблата часов.

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фото: Apple

По словам Apple, для работы Double Tap требуется более быстрый нейронный движок S9 SIP, поэтому старые модели останутся без поддержки. По словам компании, Neural Engine "обрабатывает данные с акселерометра, гироскопа и оптического кардиодатчика с помощью нового алгоритма машинного обучения. Алгоритм обнаруживает уникальные сигнатуры крошечных движений запястья и изменения кровотока, когда указательный и большой пальцы выполняют двойное нажатие".

Датчик S9 будет использоваться в часах Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, и, по словам компании, он появится в обновлении программного обеспечения в следующем месяце.