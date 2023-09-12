На сегодняшнем мероприятии Apple объявила о том, что она также собирается отказаться от проводного разъема для зарядки AirPods Pro второго поколения

Apple переходит с Lighting на USB-C для порта во всей линейке iPhone 15, но на этом компания не останавливается. На сегодняшнем мероприятии Apple объявила о том, что она также собирается отказаться от проводного разъема для зарядки AirPods Pro второго поколения, дебютировавших в прошлом году. Теперь для зарядки корпуса AirPods Pro от iPhone 15 можно будет использовать кабель USB-C. Уже сейчас можно оформить предварительный заказ на новейшую модель AirPods Pro с чехлом USB-C по цене 249 долл., а в продажу она поступит 22 сентября.

Наряду с заменой порта для зарядки Apple также добавила защиту от пыли как для чехла, так и для наушников. Если раньше их водонепроницаемость соответствовала стандарту IPX4, то теперь они имеют класс защиты IP54. Apple также сообщила, что в паре с Vision Pro корпус USB-C можно использовать для воспроизведения звука без потерь с низкой задержкой. Благодаря чипу H2 можно ожидать 20-битного звука с частотой 48 кГц, когда гарнитура будет выпущена в следующем году.

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фото: Apple

Второе поколение AirPods Pro значительно превосходит первую версию, обладая более высоким качеством звука и активным шумоподавлением (ANC). Наушники Apple имеют самый естественный режим прозрачного звучания из всех протестированных нами, что является большим преимуществом при видео- и голосовых звонках. Вы слышите себя настолько хорошо, что вам не нужно кричать, а иногда кажется, что наушники вообще на вас не надеты. Удобства, такие как громкий доступ к Siri, плавное переключение между устройствами, подключенными к iCloud, и дополнительный регулятор громкости, также придутся кстати.

Apple также готовится добавить три новые функции в новейшие AirPods Pro вместе с iOS 17. Функция Adaptive Audio позволит точно настроить ANC и режим прозрачности в зависимости от окружающей обстановки. Эта функция "динамически сочетает" эти две функции, когда вы переходите с одного места на другое и сталкиваетесь с различной степенью внешних отвлекающих факторов. Personalized Volume, по словам Apple, использует машинное обучение для прогнозирования желаемого уровня громкости на основе вашей активности в течение определенного времени. И, наконец, функция Conversation Awareness снижает уровень громкости, фокусируясь на голосе и уменьшая фоновый шум. Эта функция срабатывает, когда вы начинаете говорить, поэтому для ее использования не нужно нажимать кнопку.

Помимо этих основных функций, в готовящемся обновлении Apple будет улучшено плавное переключение между различными устройствами, синхронизированными с учетной записью iCloud. Это касается, например, перехода с iPhone на MacBook Pro во время видеозвонка. Кстати, о звонках: в скором времени вы сможете выключать/выключать звук, нажимая на стержень AirPods Pro. Эта функция также будет доступна на AirPods Pro первого поколения, AirPods Max и AirPods третьего поколения. Мы ожидаем, что обновления программного обеспечения появятся в ближайшее время, но пока не сообщается, когда именно это произойдет.