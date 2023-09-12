Кроме того, Apple уменьшила размер рамки и добавила долгожданный порт USB-C

Сегодня на ежегодном осеннем мероприятии, посвященном iPhone, компания Apple анонсировала два своих следующих флагманских телефона - iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. И хотя в целом их дизайн похож на прошлогодние устройства, в них есть несколько интересных новых функций, которые могут сделать их достойными обновления.

Начнем с дисплеев: их размеры остались прежними - 6,1 и 6,7 дюйма соответственно, а для размещения камеры для селфи и датчиков FaceID снова используется технология Apple Dynamic Island. Тем не менее, рамка экрана стала заметно тоньше, в результате чего соотношение экрана к корпусу немного увеличилось. Кроме того, благодаря новым титановым рамкам 5-го класса iPhone 15 Pro и Pro Max являются самыми легкими телефонами Pro, которые когда-либо выпускала компания Apple, и при этом обладают повышенной прочностью по сравнению с корпусами из нержавеющей стали, которые использовались в предыдущих моделях. По словам компании, заднее стекло iPhone 15 Pro также легче заменить благодаря новой конструкции. Кроме того, на боковой стороне телефона расположена новая кнопка Action, которая использует тактильную обратную связь для более полного контроля над настройками и элементами управления устройства.

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фото: Apple

Что касается производительности, то iPhone 15 Pro и Pro Max будут оснащены новейшим 3-нм чипом Apple A17 и портом USB-C, который быстрее, чем в стандартной модели, благодаря поддержке скорости до USB 3. Apple утверждает, что графический процессор A17 стал на 20% быстрее, чем раньше, а энергоэффективность еще выше. И впервые в чипах серии A, A17 поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей.

Что касается фотосъемки, то iPhone 15 Pro и Pro Max оснащены новой 48-Мп основной камерой с более крупным сенсором, а портретная съемка получила обновление благодаря функции автоматического захвата информации о глубине, что избавляет от необходимости самостоятельно выбирать режим. В то же время в темных помещениях, по словам Apple, улучшенная функция Smart HDR позволяет лучше передавать яркие цвета с более детальными бликами и динамическим диапазоном.

Но, пожалуй, самым значительным достижением в области фотосъемки является новый объектив с 5-кратным телефото зумом в iPhone 15 Pro Max. Новый оптический зум основан на новой системе тетрапризмы и обеспечивает больший диапазон по сравнению с 3-кратным оптическим зумом на меньшем iPhone 15 Pro. Apple также предложила новый способ записи пространственного видео на iPhone 15 Pro: съемка ведется одновременно на основную и широкоугольную камеры. Отснятый материал можно передавать между смартфонами или просматривать на гарнитуре Vision Pro от Apple.

Стоимость iPhone 15 Pro составит 999 долл. при объеме памяти 128 ГБ, а iPhone 15 Pro Max - 1199 долл. при объеме памяти 256 ГБ. Обе модели будут доступны в четырех цветах (черный, белый, синий и натуральный титан). Прием предварительных заказов начнется в пятницу, 15 сентября, а официальная дата поступления в продажу - 22 сентября.