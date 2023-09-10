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FSP выпускает источники питания с новым разъемом 12В-2х6
До официальной ратификации FSP использует разъемы питания 12В-2х6

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Компания FSP планирует предложить три различных блока питания с дополнительными разъемами питания PCIe 12В-2×6: ультравысокий Hydro PTM X Pro ATX 3.0 12В-2×6, средний Hydro G Pro 1200W ATX 3.0 12В-2×6 и компактный Dagger Pro ATX 3.0 12В-2×6 для сборок Mini-ITX.

Между оригинальным разъемом 12VHPWR и обновленным 12V-2×6 есть несколько визуальных отличий:

  • Порт теперь маркируется как 12V-2×6;
  • Увеличенная глубина разъема питания (с 4,2 мм до 4,45 мм);
  • Увеличение отверстия массива контактов боковой полосы (с 1,6 мм × 9,3 мм до 1,70 мм × 9,4 мм);
  • Уменьшение длины чувствительного вывода (с 4 мм до 2,5 мм). Такая конструкция гарантирует, что штекер питания полностью входит в разъем, поскольку в противном случае блок питания не переходит в режим повышенной мощности, предотвращая возможный перегрев и оплавление при значительном потреблении энергии видеокартой.

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фото: FSP

Когда PCI SIG переделывала злополучный разъем 12VHPWR, ей нужно было устранить его главный недостаток - усилие фиксации, что, как сообщается, и было сделано. Но при этом, согласно отчету, который приводит FSP, были изменены и другие спецификации, чтобы избежать фиаско с 12VHPWR. В результате новая спецификация требует:

  • Номинальный ток не менее 9,2 А на каждый контакт при задействовании всех 12 контактов и предельное повышение температуры на 30°C выше окружающей среды при напряжении 12 В постоянного тока. Разъемы, соответствующие этим требованиям, должны иметь рельефную маркировку H.
  • Хотя ток одного контакта может составлять 9,2 А и более из-за изменения сопротивления контактов, общий ток сборки не должен превышать 55 А среднеквадратичного значения в обоих направлениях.
  • Провода и контакты 16 AWG должны соответствовать заявленным пределам по току и повышению температуры.
  • Разъем должен выдерживать усилие вытягивания не менее 45,00 Н.

В результате для корректной работы оборудования с новыми разъемами потребуется обновление микропрограммы. По данным Quasarzone, компания FSP планирует начать выпуск новых блоков питания с разъемами дополнительного питания PCIe 12В-2×6 в середине октября, однако цены на них пока неизвестны.


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