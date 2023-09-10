Похоже битва раскладных смартфонов набирает обороты

Oppo Find N2 Flip вполне может вызвать замечания по поводу его сходства с Z Flip 4 от Samsung, однако в N2 Flip есть много того, что может понравиться.

Во-первых, самым ярким отличием N2 Flip является 3,26-дюймовый экран. Он не только превосходит тонкий альбомный дисплей Z Flip 4 по размеру, но и выглядит как экран обычного смартфона. Хотя мы все согласны с тем, что размер не имеет значения (верно?), увеличенный дисплей Oppo позволяет отображать больше уведомлений одновременно (до шести) и предлагает более крупный видоискатель для важных селфи.

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фото: Oppo

Что касается камер, то Oppo Find N2 Flip оснащен 50-Мп (f/1.8) основным сенсором Sony IMX890, а также 8-Мп ультразумом, разработанным компанией Hasselblad. Кроме того, третья камера находится внутри, над 6,8-дюймовым внутренним OLED-дисплеем. Максимальная частота обновления этого дисплея составляет 120 Гц (экран крышки - 60 Гц), и, по словам Oppo, N2 Flip имеет "самую маленькую складку среди всех телефонов-флипов".

В Find N2 Flip используется шарнир, который Oppo называет "Flexion" с "улучшенным дизайном капли воды". По словам компании, он тоньше, меньше и прочнее, чем предыдущий шарнир, использовавшийся в оригинальном Find N, выпущенном в прошлом году. Однако он так и не вышел за пределы китайского рынка.

Наконец, Find N2 Flip работает на чипсете MediaTek 9000+ и оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч.