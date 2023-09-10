Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики, называемая Sagittarius A*, обладает массой, примерно в 4 млн раз превышающей массу нашего Солнца.

Черные дыры — небесные объекты, известные своей прожорливостью, обычно съедают звезды, которым не повезло оказаться слишком близко к ним, одним большим глотком, уничтожая их огромным гравитационным притяжением. Но некоторые из них, как выяснилось, склонны не к обжорству, а к перекусу.

Исследователи заявили, что наблюдали, как сверхмассивная черная дыра в центре относительно близкой галактики откусывает от звезды, похожей по размерам и составу на наше Солнце, поглощая материал, примерно в три раза превышающий массу Земли, каждый раз, когда звезда проходит близко к ее вытянутому овалу.

реклама

Черные дыры - это необычайно плотные объекты, гравитация которых настолько сильна, что даже свет не может вырваться наружу.

фото: ru.freepik.com

Звезда находится на расстоянии около 520 млн световых лет от нашей Солнечной системы. Световой год — это расстояние, которое свет проходит за год, 5,9 триллиона миль (9,5 триллиона км). Наблюдалось, как его грабила сверхмассивная черная дыра, находящаяся в центре спиралевидной галактики.

По сравнению с такими черными дырами, эта сравнительно небольшая, ее масса, по оценкам, в несколько сотен тысяч раз превышает массу Солнца. Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики, называемая Sagittarius A*, обладает массой, примерно в 4 млн раз превышающей массу нашего Солнца. В некоторых других галактиках имеются сверхмассивные черные дыры, масса которых в сотни миллионов раз превышает массу Солнца.

Большинство галактик имеют в своем центре такие черные дыры, и окружающая их среда может быть одной из самых бурных во Вселенной.

Большинство данных, использованных учеными в новом исследовании, получены с помощью орбитальной обсерватории НАСА "Свифт" имени Нила Герелса.

Наблюдения за звездой, обращающейся вокруг черной дыры, проводились каждые 20-30 дней. На одном из концов своей орбиты она оказывается достаточно близко к черной дыре, чтобы при каждом прохождении мимо нее часть материала из ее звездной атмосферы отсасывалась или аккрецировала, но не настолько близко, чтобы вся звезда была разрушена. Такое событие называется "повторяющимся частичным приливным разрушением".

Звездное вещество, падающее в черную дыру, нагревается примерно до 3,6 млн градусов по Фаренгейту (2 млн градусов по Цельсию), высвобождая огромное количество рентгеновского излучения. Они и были зафиксированы космической обсерваторией.

"Скорее всего, орбита звезды будет постепенно разрушаться, и она будет все ближе и ближе подходить к сверхмассивной черной дыре, пока не сблизится с ней настолько, что будет полностью разрушена", - сказал астрофизик Роб Эйлс-Феррис (Rob Eyles-Ferris) из Лестерского университета (Англия), один из авторов исследования, опубликованного на этой неделе в журнале Nature Astronomy.

"Этот процесс, вероятно, займет не менее нескольких лет, а скорее всего, десятилетия или столетия", - добавил Эйлз-Феррис.

"Остается много вопросов, на которые нет ответов, касающихся событий, связанных с приливными нарушениями, и того, как именно орбита звезды влияет на них", - сказал Эйлз-Феррис.