Гибридный APU Phoenix 2 компании AMD демонстрирует свои внутренности

Утверждаемый кадр гибридного ускоренного процессора AMD с ядрами общего назначения Zen 4 и Zen 4c был опубликован аппаратным утечкой HXL. Ожидается, что этот APU станет младшим братом Phoenix от AMD и будет располагаться ниже этих процессоров в линейке Ryzen.

фото: @9550pro/Twitter

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На предполагаемом снимке процессора Phoenix 2 хорошо видны большой кэш L3 (в середине левой стороны, зеленые структуры), два высокопроизводительных ядра Zen 4 (под кэшем L3), четыре меньших ядра Zen 4c (три над L3, одно справа от ядер Zen 2) и большой встроенный GPU (в правой части). Кроме того, на верхней части матрицы расположено несколько PHY-интерфейсов DDR5/LPDDR5, а также PCIe, USB и другие физические интерфейсы на днище APU и на его левой и правой сторонах.

Если APU AMD Ryzen серии 7040 (Phoenix) имеет восемь высокопроизводительных ядер Zen 4, то Phoenix 2 - только шесть ядер, два высокопроизводительных ядра Zen 4 и четыре энергоэффективных ядра Zen 4c, которые значительно меньше своих аналогов, что указывает на то, что AMD позиционирует Phoenix 2 как недорогой APU для более дешевых ноутбуков. Пока неясно, что еще AMD сократила в этом чипе, чтобы сделать его меньше и доступнее, но, похоже, мы узнаем об этом, когда AMD будет официально представлять эти компоненты.

Первый гибридный процессор компании AMD усилит ее конкурентоспособность в сегменте процессоров для ноутбуков по сравнению с предложениями Intel Alder Lake и Raptor Lake. Благодаря сочетанию высокопроизводительных и высокоэффективных ядер AMD сможет достичь показателей производительности при недостижимом ранее уровне энергопотребления. При этом, учитывая специфику дизайна Zen 4c и Phoenix 2, они будут существенно дешевле оригинального Phoenix, что открывает новые двери для Zen 4.

Процессоры AMD с кодовым названием Phoenix 2 должны были появиться на рынке в этом году, но сейчас сентябрь, а этого APU нигде не видно, так что, возможно, AMD решила сделать его частью линейки Ryzen 8000-й серии, которая должна появиться в 2024 году. Между тем, если Phoenix 2 от AMD появится на рынке в 2024 году, ему придется соперничать с Meteor Lake от Intel начального уровня, который, по прогнозам, будет значительно более конкурентоспособным, чем текущие предложения.



