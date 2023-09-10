Пока это не произойдет, компания "Spacelift" не будет больше топить заповедные экосистемы.

Испытательный запуск звездолета компании SpaceX в апреле станет последним в обозримом будущем. В пятницу FAA объявило о завершении расследования апрельского инцидента, однако компании не будет разрешено возобновлять тестовые запуски до тех пор, пока она не выполнит список из 63 "корректирующих действий" для своей системы запуска.

"Структурные показатели ракеты-носителя оказались лучше, чем мы ожидали", - пошутил генеральный директор и талисман SpaceX Илон Маск в беседе с журналистами после испытательного запуска в конце апреля. Однако, согласно отчету Службы охраны рыбных ресурсов и животного мира США, неудачный запуск привел к образованию поля обломков площадью 385 акров, в котором куски бетона отбросило более чем на 2 600 футов от стартовой площадки, лесному пожару площадью 3,5 акра и "облаку шлейфа из пылевидного бетона, который отбросил материал на расстояние до 6,5 миль к северо-западу от площадки".

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Фото: commons.m.wikimedia.org

"Корректирующие действия включают в себя изменение конструкции аппаратуры ракеты-носителя для предотвращения утечек и пожаров, изменение конструкции стартовой площадки для повышения ее прочности, включение дополнительных проверок в процесс проектирования, дополнительный анализ и тестирование критически важных систем и компонентов, включая систему безопасности автономного полета, а также применение дополнительных методов контроля изменений", - говорится в сообщении FAA. Более того, по мнению FAA, SpaceX должна будет не только выполнить этот список, но и подать заявку на модификацию существующей лицензии и получить ее "с учетом всех требований безопасности, экологии и других применимых нормативных требований до следующего запуска Starship". Короче говоря, SpaceX дошла до "выяснения обстоятельств".

Вскоре после обнародования заявления FAA компания SpaceX опубликовала в своем блоге сообщение, в котором косвенно затронула эту тему. "Первое летное испытание Starship позволило извлечь множество уроков", - говорится в сообщении. Компания считает, что ее "быстрый итеративный подход к разработке" помог разработать все аппараты SpaceX до настоящего времени и "непосредственно способствовал ряду модернизаций, внесенных как в аппарат, так и в наземную инфраструктуру".

Компания признала, что в автономной системе безопасности полета (AFSS), предназначенной для самоуничтожения ракеты при сходе с траектории полета, но до столкновения с землей, произошла "непредвиденная задержка", которая длилась 40 секунд. Компания SpaceX не уточнила, в чем причина неисправности, если таковая была обнаружена, но, как сообщается, после этого она "усовершенствовала и перепрофилировала систему AFSS для повышения ее надежности".

"SpaceX также внедряет полный набор усовершенствований системы, не связанных с какими-либо проблемами, наблюдавшимися во время первого летного испытания", - говорится в блоге. Среди этих усовершенствований - новая система отделения горячей ступени, которая позволит более эффективно отделять первую и вторую ступени, новая электронная система "Thrust Vector Control (TVC)" для тяжелых ракет Raptor, а также "значительная модернизация" системы крепления и площадки орбитального старта, которая, так уж получилось, вышла из строя во время первого испытания, но, опять же, совершенно не связана с данной модернизацией. Перекликаются ли эти усовершенствования с требованиями FAA, подтвердить на момент публикации не удалось, поскольку FAA не обнародовало их.