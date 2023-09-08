Компания встроила в Copilot защитные механизмы, которые помогают соблюдать авторские права

Компания Microsoft внедрила искусственный интеллект (ИИ) под названием Copilot во многие свои продукты и сервисы, включая пакет Office и Windows 11. Одной из проблем, с которой могут столкнуться пользователи при создании контента с помощью Copilot, является нарушение прав интеллектуальной собственности. Microsoft объявила о решении этой проблемы.

По словам компании, чтобы снять озабоченность авторов и художников, она возьмет на себя ответственность за потенциальные юридические риски, связанные с использованием Copilot Copyright Commitment.

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"Сегодня мы сообщаем о нашем обязательстве Copilot Copyright Commitment, которое расширяет правовую защиту интеллектуальной собственности для корпоративных клиентов, использующих наши сервисы Copilot AI. Ответственность за авторские права наших продуктов несем мы, а не наши клиенты", - заявил Брэд Смит, вице-председатель и президент Microsoft, в сообщении на сайте X.

фото: ibtimes.com

Нарушение прав ИС или интеллектуальной собственности - это несанкционированное использование прав ИС, которое может включать копирование, распространение, демонстрацию или продажу произведения, нарушающего авторские права. Смит заявил, что, поскольку компания взимает плату с коммерческих клиентов за использование Copilot, это должно быть проблемой компании, а не клиентов. Он подчеркнул, что Microsoft защищает своих клиентов от патентных претензий, связанных с предлагаемыми продуктами, "примерно в течение двух десятилетий".

Он добавил, что компания "с пониманием относится к озабоченности авторов" и что она "должна взять на себя ответственность за решение" этих проблем.

"Мы считаем, что миру необходим искусственный интеллект для распространения знаний и решения серьезных социальных проблем. При этом авторам крайне важно сохранять контроль над своими правами в соответствии с законом об авторском праве и получать достойную прибыль от своих творений", - отметил Смит.

В заключение он подчеркнул, что компания встроила в Copilot защитные механизмы, которые помогают соблюдать авторские права. Эти ограждения включают фильтры и другие технологии, призванные снизить вероятность того, что Copilot вернет нарушающий авторские права контент. По его словам, клиенты должны использовать эти технологии, чтобы создать стимул для всех.