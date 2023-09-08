Mate 60 Pro + и Mate X5, скорее всего, основаны на чипе местного производства Huawei.

После того как на прошлой неделе компания Huawei неожиданно представила смартфоны Mate 60 и Mate 60 Pro с поддержкой 5G, сегодня китайская компания представила еще два устройства: Mate 60 Pro+ и складной Mate X5. После введения санкций со стороны США компания Huawei в основном ограничивалась 4G-связью в своих телефонах, но при выпуске последней волны смартфонов она намеренно скрывала выбор радиоканала. Эти устройства действительно являются устройствами с поддержкой 5G, что подтверждается результатами тестирования китайским блогером Винсентом Чжуном скорости передачи данных на новом раскладном телефоне, которая составила более 1 Гбит/с (при этом на экране отсутствует индикатор 5G).

Вероятно, оба телефона также работают на загадочном HiSilicon Kirin 9000S от Huawei, 7-нм технологический узел которого вызвал сомнения в том, что местный поставщик чипов, SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), нарушил санкции США, чтобы получить доступ к иностранным технологиям производства чипов. Компания Huawei не сразу ответила на просьбу прокомментировать технические характеристики новых телефонов или чипа.

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фото: Huawei

Недавний разбор Kirin 9000S, проведенный TechInsights для Bloomberg, подтвердил 7-нм техпроцесс SMIC, что считалось невозможным в условиях запрета на импорт ключевого производственного оборудования - в частности, машин для EUV-литографии голландской компании ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography). До введения запрета на импорт в США компания Huawei полагалась на TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) в производстве 5-нм техпроцесса, который обеспечивался машинами ASML.

Маловероятно, что SMIC закупила столь современное оборудование у ASML - по крайней мере, напрямую - и не подняла тревогу. По данным Bits & Chips, генеральный директор ASML Питер Веннинк недавно заявил, что "Mate 60 Pro не должен стать для кого-то сюрпризом, поскольку ограничения, по сути, заставили китайцев удвоить инновации". Таким образом, подразумевается, что SMIC вполне могла разработать собственную высокопроизводительную литографическую машину.

Бенчмарки, проведенные китайским блогером Geekerwan, показывают, что производительность Kirin 9000S близка к производительности Snapdragon 888 от Qualcomm, то есть он отстает примерно на два поколения. По данным сайта, процессор имеет одно большое и три средних ядра на базе собственной архитектуры Huawei "TaiShan", а также четыре маленьких ядра на базе эффективного Cortex-A510 от Arm. В качестве бонуса Kirin 9000S является первым мобильным процессором с поддержкой многопоточности - восемь ядер работают с 12 потоками, хотя, очевидно, для использования этой возможности приложениям потребуется дополнительная оптимизация. Что касается графического процессора, то Huawei добавила собственный Maleoon 910, который, как утверждается, не уступает по мощности процессору Snapdragon 888.

фото: Huawei

Как и Mate 60 Pro, старшая модель Mate 60 Pro+ поддерживает спутниковую связь от China Telecom и обмен сообщениями через спутник BeiDou. Единственные заметные отличия (которые мы пока видим) - это другой "нанотехнологичный металлический процесс двойного окрашивания" и более качественные задние камеры. Что касается раскладного Mate X5, то он практически идентичен сверхтонкому Mate X3, за исключением перехода на более современное стекло Kunlun Glass для внешнего экрана (вес увеличился на 2 г), а также слегка измененного внешнего вида островка задней камеры. Huawei пока не раскрывает цены на обе модели, хотя предварительные заказы начнутся сегодня.

Если все четыре новейших смартфона Huawei действительно будут оснащены процессором Kirin 9000S, это будет означать, что Huawei уверена в выходе своих чипов, что может нанести дополнительный удар по санкциям США. По слухам, мы узнаем об этих устройствах ближе к концу сентября, что позволит избежать ажиотажа вокруг iPhone 15.