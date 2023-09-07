В настоящее время он доступен только для избранных участников.

На данный момент список опубликованных игр отсутствует, но, по сообщению 9to5Google, есть игра под названием Stack Bounce, в которой шарик пробивается сквозь кольца с помощью своевременных нажатий. Если название звучит знакомо, то это потому, что Stack Bounce уже предлагалась на сервисе Google GameSnacks.

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Кроме того, перемещение трехмерного мяча - это далеко не те игры, которые предлагал Google Stadia на момент своего закрытия, хотя компания отмечает, что система сохраняет игровой прогресс, который доступен на вкладке "История". Другими словами, в будущем могут появиться более сложные игры, поскольку при перемещении прыгающего мяча по кольцам сохранять прогресс не так уж и сложно. Пока же это хранилище для мини-игр.

YouTube - не единственная площадка для видеопотоков, которая осваивает облачные игры. За последние пару лет Netflix сделал довольно значительный шаг в этом направлении, а недавно расширил свои услуги на некоторые смарт-телевизоры и персональные компьютеры. Даже TikTok экспериментирует с простыми играми в приложении в дополнение к живым конкурсам с денежными призами.

Напомним, что облачный стриминговый сервис Stadia, созданный Google, прекратил свое существование в январе этого года.