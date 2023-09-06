Не обошлось и без редизайна девайса.

Сегодня компания GoPro представила свою новейшую камеру: Hero12 Black. На этот раз обновления в основном касаются пользовательского опыта, с небольшим акцентом на профессиональных пользователей и создателей. Возможно, наиболее интересной новой "фишкой" для обычных пользователей GoPro станет заявленное увеличенное время автономной работы. Компания заявляет, что время работы от аккумулятора "в два раза" больше, чем у предыдущих камер. Время автономной работы уже давно является больным вопросом, поэтому нам будет интересно посмотреть, как это выглядит в реальности.

Появилось несколько новых режимов съемки: теперь доступна запись в формате 8:7 (на всю матрицу), а также впервые появились режимы TimeWarp и Night Effect. Запись в формате 8:7 позволяет "вырезать" из одного и того же исходного материала материалы с разным соотношением сторон, сохраняя при этом высокое разрешение. Режим HDR камеры также был усовершенствован для еще более эффективной работы в условиях смешанного освещения. Внутрикамерная стабилизация Hypersmooth, разработанная компанией GoPro, уже шестая по счету, но с самого начала она была очень надежной, поэтому нам интересно посмотреть, как это изменится на практике.

реклама

фото: dphotoworld.net

Для профессионалов (или тех, кто только начинает работать) будут интересны два новых дополнения. Во-первых, это "GP-Log" - логарифмический режим съемки, разработанный компанией GoPro, который делает цветокоррекцию в постобработке гораздо более гибкой. Во-вторых, добавлена функция синхронизации таймкода, так что если вы снимаете на несколько камер GoPro Hero 12, их можно легко синхронизировать, чтобы впоследствии получить безупречный монтаж.

Что касается создателей, то и здесь есть ряд обновлений, которые будут интересны. Интересно, что Hero 12 Black теперь работает с Bluetooth-наушниками как для воспроизведения, так и для записи, включая AirPods. Теперь в видеороликах можно использовать микрофоны Bluetooth-наушников, которые при желании можно смешивать с записями, сделанными с помощью внутрикамерного микрофона. Вы даже можете использовать гарнитуру для голосовой активации GoPro, что открывает возможности для более творческой съемки без необходимости находиться рядом с камерой или использовать приложение/пульт дистанционного управления.

Вторая удобная функция - вертикальная съемка. Камеру GoPro всегда можно было держать под углом 90 градусов, а в более поздних моделях для удобства использования меню также поворачивалось. На этот раз можно просто активировать вертикальный режим, даже если камера установлена горизонтально. Для этого используется новый сенсор, представленный в модели Hero 11, который достаточно велик, чтобы снимать вертикальное видео в формате 9:16 с частотой 4K/30FPS без необходимости переустановки или переориентации камеры.

фото: dphotoworld.net

Если вам важно, чтобы окружающие знали, что у вас самая новая камера, то в этом году это будет сделать немного проще, так как Hero 12 Black имеет крапчатую лицевую панель, отличающуюся от привычного монохромного дизайна. Но есть и еще одно физическое изменение, которое вызовет небольшой восторг у давних пользователей: Камера теперь имеет обычное штативное крепление (резьба 1/4 дюйма 20), встроенное в нижнюю часть, расположенное прямо между откидными крепежными пальцами. Больше не требуется переходников для всех остальных аксессуаров, которые могут быть у вас под рукой.

И последнее изменение - компания GoPro, похоже, отказалась от подписки на облачный сервис для получения более выгодной цены на камеру - Hero 12 Black будет стоить 400 долларов для всех желающих.