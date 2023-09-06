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dima0782 За пост начислено вознаграждение
По киберпанковской приключенческой игре Stray выйдет анимационный фильм
Созданием фильма занимается издательство Annapurna.

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Получившая признание критиков приключенческая игра Stray по путешествие кота, получит продолжение в виде настоящего анимационного фильма. Что еще приятней, да то, что созданием фильма занимается издатель игры - компания Annapurna, которая стала неожиданным хитом на Netflix, выпустив свой первый анимационный фильм "Нимона". Состав творческой группы пока не разглашается, но глава Annapurna Animation Роберт Бэрд сообщил изданию Entertainment Weekly, что фильм находится в активной разработке и что это будет "величайший фильм в стиле хоппанк, который когда-либо был снят".

Бэрд определяет "хоуппанк" как концепцию повествования, в которой оптимизм рассматривается как форма сопротивления тирании. Это как раз описывает эмоциональный настрой игры, так что Annapurna на правильном пути. Кроме того, было подтверждено, что в фильме большое место займет дрон-компаньон B-12 из игры. Бэрд заявил, что это "дружеская комедия о коте и роботе", и далее рассказал об "уморительной динамике" этой пары.

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Фото: ridus.ru

Оригинальная игра была выпущена в прошлом году, и в ней игроки управляли любопытным котом в киберпанковском ландшафте. В игре много платформеров, стелс-траверсов и "мяуканья". Игру похвалили за то, что она дает игрокам возможность взглянуть на мир с точки зрения кошки, и она стала хитом практически на всех платформах.

Что касается Annapurna, то фильм Stray - это лишь один из шагов в ее планах по завоеванию голливудского господства. Анимационное подразделение компании анонсировало еще несколько фильмов и представило множество других. Крис Уэдж, создатель "Ледникового периода", выступит режиссером фильма под названием FOO, что означает "рыба из воды", а сорежиссер "Нимоны" Ник Бруно подписался на работу над неназванным проектом, который был охарактеризован как "высококонцептуальный" и "спилберговский".

Компания также сообщила, что и другие игры под ее эгидой могут получить экранизацию, заявив, что Stray была выбрана в качестве первой адаптации из-за "огромной популярности".

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#игры #кино #stray #адаптация игры
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Фильм по мотивам игры Stray находится в состоянии активной проработки
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