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dima0782 За пост начислено вознаграждение
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
Версия для ПК теперь поддерживает DLSS.

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Respawn и EA выпустили значительное обновление для Star Wars: Jedi Survivor. Игра, которая с момента запуска страдала от проблем с производительностью, теперь поддерживает "стабильные 60 кадров в секунду" в режиме производительности на консолях. Кроме того, в седьмом патче улучшена стабильность работы версии для ПК (на которую в основном и поступали жалобы).

В комментариях к патчу говорится, что пользователи PS5 и Xbox Series X/S могут рассчитывать на "полностью переработанный" режим производительности и "значительно" улучшенные впечатления от игры. В журнале изменений говорится, что седьмой патч отключает трассировку лучей в режиме производительности и предлагает несколько оптимизаций GPU/ CPU для достижения "солидных" 60 кадров в секунду. Разработчики также улучшили режим качества (в котором приоритет отдается графической достоверности, а не стабильной частоте кадров), добавив "оптимизации" для уменьшения колебаний частоты кадров и улучшения визуального восприятия.

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Фото: gamecentr.net

Несмотря на то, что основные моменты седьмого патча предназначены для пользователей консолей, владельцы ПК не остались в стороне. Respawn добавила поддержку технологии Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) в версию игры для Windows. Кроме того, владельцы ПК получат "дополнительные улучшения производительности и оптимизации".

Версия Jedi Survivor для PS5 также впервые получила поддержку переменной частоты обновления. Эта функция, которую Sony добавила в свою новейшую консоль в апреле, динамически подстраивает частоту обновления телевизора или монитора под частоту PS5, уменьшая визуальные артефакты, такие как разрывы экрана. По словам Sony, это позволяет ускорить рендеринг сцен и уменьшить задержку ввода.

Кроме того, в патч включены исправления поврежденных файлов сохраненных игр и ошибки, в результате которой участники игры не могли получить XP после смерти "при определенных обстоятельствах". Respawn также обещает исправить ряд сбоев и ошибок и внести различные доработки на всех игровых платформах.

Star Wars: Jedi Survivor доступна на PS5, Xbox Series X/S и Windows. Порты для PS4 и Xbox One находятся в разработке, но дата их выхода пока не определена.

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