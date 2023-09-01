Помимо этого обновления, в редизайн также включены легкодоступные кнопки, более крупные обложки и другие усовершенствования

Последнее обновление YouTube Music включает в себя переработанный интерфейс "Now Playing", наиболее заметным дополнением которого является новый раздел комментариев. Эта новая функция добавляет социальный элемент в приложение, позволяя пользователям читать и писать комментарии непосредственно в платформе.

Помимо этого обновления, в редизайн также включены легкодоступные кнопки, более крупные обложки и другие усовершенствования, направленные на улучшение общего впечатления пользователей.

Раздел комментариев

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Как сообщает 9to5Google, в YouTube Music появилась новая кнопка комментариев, позволяющая пользователям получать доступ к существующим комментариям к официальным музыкальным видеоклипам на YouTube. Эта функция позволяет пользователям принимать участие в дискуссиях, делиться своими мыслями и высказывать мнение о песнях и музыкальных клипах прямо в приложении.

Кнопки и иконки

В новом интерфейсе YouTube Music появились более заметные кнопки и значки, доступ к которым стал более удобным. Значки для таких действий, как "нравится", "не нравится", "сохранить", "поделиться", "скачать" и "настроить радио", теперь отображаются рядом с разделом комментариев, а не скрываются за обложкой альбома.

Фото: gizbot.com

Визуальные улучшения

Редизайн также уделил внимание визуальной эстетике. Тумблер "песня/видео", позволяющий переключаться между аудио- и видеорежимом, претерпел незначительное изменение цвета. Теперь тумблер стал белым, что обеспечивает чистый контраст с цветом фона и позволяет легко его идентифицировать.

Совместимость с платформами: iOS и Android

Обновленный интерфейс "Now Playing" с разделом комментариев теперь доступен как на iOS, так и на Android. Это означает, что пользователи разных платформ могут наслаждаться новыми возможностями и социальным взаимодействием, которые предоставляет обновление.

Функция "Сэмплы"

Редизайн интерфейса "Now Playing" произошел после появления "Samples", еще одной недавней функции YouTube Music. Эта персонализированная видеолента, аналогичная популярному формату TikTok, предлагает пользователям подборку официальных музыкальных клипов YouTube и видеозаписей живых выступлений.