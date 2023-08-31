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dima0782 За пост начислено вознаграждение
Смартчасы Apple Series 9 могут быть разработаны с использованием технологии 3D-печати
Эксперименты Apple с 3D-печатью - это серьезный сдвиг в подходе к производству.

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Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, компания Apple планирует использовать технологию 3D-печати в процессе производства предстоящих моделей Apple Watch Series 9. Эта интригующая разработка способна произвести революцию в производстве популярных смарт-часов Apple.

Эксперименты Apple с 3D-печатью - это серьезный сдвиг в подходе к производству. Традиционно такие устройства, как Apple Watch, изготавливались с использованием больших металлических блоков на станках с числовым программным управлением (ЧПУ). Однако в новом подходе Apple использует 3D-печать с помощью метода, называемого "струйным нанесением связующего".

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В этом методе используется порошкообразное вещество, которое печатается по контуру конструкции устройства. В процессе последующей обработки теплом и давлением порошкообразный материал спрессовывается в сталеподобное вещество, которое затем дорабатывается путем фрезерования. Эта инновационная технология позволяет не только сократить количество используемого материала, но и ускорить сроки производства.

Фото: futurecdn.net

Выводы Марка Гурмана подтверждают предыдущие сообщения известного аналитика компании Apple Минг-Чи Куо, который предсказал, что "яблочники" внедрят технологию 3D-печати в свой производственный процесс. В частности, Куо упомянул, что в предстоящих часах Apple Watch Ultra будут использоваться механические детали, изготовленные методом 3D-печати. Это подтверждает мысль о том, что компания Apple делает значительные шаги в направлении внедрения 3D-печати в свой модельный ряд.

В отчете Гурмана указывается, что стратегия Apple в отношении первых моделей Apple Watch Series 9 заключается в том, чтобы сосредоточиться на корпусе из нержавеющей стали. Цель состоит в том, чтобы улучшить процесс изготовления корпуса и повысить общую эффективность производства.

Использование компанией Apple 3D-печати может иметь ряд преимуществ, включая ускорение производства и потенциальное снижение стоимости. Если эксперименты с моделями Apple Watch 2023 года окажутся успешными, то в дальнейшем компания может расширить применение 3D-печати на более широкий спектр устройств.

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