Глава Xbox Фил Спенсер согласился с тем, чтобы Larian предлагала на Series X только кооперативную игру с раздельным экраном

Baldur's Gate III - это, пожалуй, игра лета, а ведь она еще даже не вышла на консолях. Разработчик Larian Studios придерживается подхода "выйдет, когда будет готова" при выпуске игры на различных платформах. Став хитом на Windows после выхода из раннего доступа в начале этого месяца, Baldur's Gate III выйдет на PlayStation 5 и macOS 6 сентября. Точная дата выхода на Xbox пока не определена, но Larian наконец-то подтвердила, что масштабная ролевая игра появится на консолях Microsoft в конце этого года.

Фото: gamespot.com

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Основная причина, по которой компания отложила релиз на Xbox (и тем самым сделала Baldur's Gate III эксклюзивом для консоли PlayStation на ограниченное время), связана с правилами Microsoft о паритете характеристик игр на Series S и Series X. Последняя является более мощной из двух консолей и, как правило, обеспечивает более высокую точность изображения и частоту кадров, а также трассировку лучей.

"У нас нет никакого соглашения об эксклюзивности, которое не позволило бы нам запустить игру на Xbox", — написал Майкл Даус, директор по издательской деятельности Larian Studios, в прошлом месяце на сайте X (ранее известном как Twitter). "Проблема заключается в технических препятствиях. Мы не можем убрать функцию раздельного экрана, поскольку обязаны запустить игру с паритетом возможностей, и поэтому продолжаем пытаться заставить ее работать".

Генеральный директор Larian и директор Baldur's Gate III Свен Винке (Swen Vincke) заявил, что после встречи с генеральным директором Microsoft Gaming Филом Спенсером (Phil Spencer) на Gamescom "мы нашли решение, которое позволит нам выпустить Baldur's Gate 3 для игроков Xbox уже в этом году, над чем мы работали довольно долгое время". По словам Винке, Спенсер разрешил Larian сделать исключение в отношении паритета функций между Series S и Series X. На менее мощной системе Baldur's Gate III не будет иметь режима раздельного экрана, а на Series X эта функция будет поддерживаться. Также будет поддерживаться кросс-сохранение между Steam и двумя консолями.

Некоторые сторонние разработчики утверждают, что Series S мешает им создавать самые современные игры. Высказывались предположения, что студии, создающие мультиплатформенные игры, вынуждены идти на компромиссы в отношении Series S, например, не могут предложить на консоли 60 кадров в секунду. Теперь, когда Larian добилась исключения, позволяющего отказаться от совместной игры с раздельным экраном в Baldur's Gate III только на Series S, другие студии могут заставить Xbox отказаться от некоторых функций и на этой консоли.