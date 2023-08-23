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dima0782 За пост начислено вознаграждение
Apollo - новейший человекоподобный робот, опередивший Tesla на рынке
Apollo весом 5 футов 8 дюймов 160 фунтов может поднимать до 55 фунтов.

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Компания Apptronik представила сегодня нового робота для работы с персоналом. Машина, получившая название Apollo, предназначена для "работы в среде, предназначенной для человека и непосредственно рядом с ним". Первоначально андроид предназначен для перемещения и переноски ящиков и контейнеров в логистике и на производстве.

Однако компания Apptronik, расположенная в Остине, считает, что Apollo может быть использован в "строительстве, нефтегазовой отрасли, производстве электроники, розничной торговле, доставке товаров на дом, уходе за пожилыми людьми" и т.д. Apollo появился после того, как в прошлом году компания Xiaomi представила робота CyberOne, удивительно похожего на еще не выпущенный Tesla Bot.

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Фото: apptronik.com

Робот Apollo весом 5 футов 8 дюймов и ростом 160 фунтов может поднимать до 55 фунтов (Apptronik утверждает, что для оптимизации эффективности его руки стали легче, чем вес, который они могут поднимать). В нем используются сменные аккумуляторы, работающие до четырех часов от одного комплекта, что должно обеспечить большую гибкость по сравнению с роботами, которым требуется зарядка от сети, прежде чем они снова приступят к работе. "Одним словом, такой подход, основанный на использовании батарей, означает повышение производительности труда для Apollo и эффективности работы для заказчиков", — говорится в пресс-релизе компании Apptronik.

Apptronik рассматривает Apollo как робота, который может адаптироваться к условиям работы. Компания утверждает, что "в конструкцию Apollo заложена модульность, позволяющая пользователям решать, как лучше использовать Apollo для своих задач: в качестве настоящего двуногого шагающего гуманоида, робота на колесах или стационарно установленного робота". Робот оснащен цифровыми панелями на лице и груди для создания "дружелюбного, похожего на человека лица", чтобы работники чувствовали себя комфортно, работая рядом с ним (ведь он потенциально может автоматизировать их работу).

Компания Apptronik пока не объявила публичную цену на робота. Более подробно об Apollo можно прочитать на странице продукта компании.

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#робот #apollo
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