Газообразное облако находится на расстоянии около 2500 световых лет от Земли

Космический телескоп James Webb (JWST) сделал необычайно подробные снимки туманности Кольца, опубликованные сегодня. Газообразное облако, называемое также M57 и NGC 6720, содержит 20 000 плотных глобул, богатых молекулярным водородом. Оно находится на расстоянии около 2500 световых лет от Земли.

Фото: ESA / Webb / NASA / CSA

реклама

Первое изображение (вверху) было получено с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam (Near InfraRed Camera) - одного из основных датчиков космического телескопа Уэбба. Она предназначена для обнаружения света в ближней инфракрасной области спектра и позволяет получать удивительно детальные изображения. NIRCam также сделала не менее гипнотизирующее обновленное изображение Столпов Творения.

Второе изображение (ниже) было получено с помощью прибора MIRI (Mid-InfraRed Instrument), входящего в состав JWST. На нем лучше видны (примерно) десять концентрических дуг туманности за ее внешним краем, образовавшихся, вероятно, в результате взаимодействия центральной звезды с менее массивным спутником на ее орбите. "Таким образом, туманности, подобные туманности Кольца, представляют собой своего рода астрономическую археологию: астрономы изучают туманность, чтобы узнать о звезде, которая ее создала", — говорится в пресс-релизе Европейского космического агентства.

Детальное изображение туманности Кольцо полученное телескопом Webb. Это огромное газопылевое кольцо с красноватыми внешними кольцами, которые ближе к центру переходят в более зеленые и голубые.

Фото: ESA / Webb / NASA / CSA

Туманность Кольцо была открыта в 1779 г. французскими астрономами Шарлем Мессье и Антуаном Даркье де Пеллепуа во время поиска комет. Это планетарная туманность, названная так потому, что первые исследователи ошибочно приняли ее появление за далекие миры. Туманность образовалась из звезды среднего размера, которая сбросила свои внешние слои, исчерпав топливо и приблизившись к гибели.

"Красочное главное кольцо состоит из газа, выброшенного умирающей звездой в центре туманности", — пишет ESA. "Эта звезда находится на пути к превращению в белого карлика - очень маленькое, плотное и горячее тело, являющееся последней стадией эволюции звезды типа Солнца".