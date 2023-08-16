Впервые увидеть концепт EV с наддувом можно будет уже через несколько дней.

Спустя всего несколько месяцев после того, как Lamborghini приоткрыла завесу над своим гибридом Revuelto plug-in, она уже готова представить свой первый полностью электрический суперкар. На тизерном изображении автопроизводитель показал верхнюю часть кузова автомобиля, хотя и в виде силуэта.

Фото: Lamborghini

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Впрочем, чтобы узнать больше об этом загадочном электромобиле, ждать придется недолго. Lamborghini покажет концепт 18 августа, во время Monterey Car Week. Известно лишь, что это будет совершенно новая четвертая модель в линейке, а не версия существующей модели с электрической силовой установкой.

Правда, не стоит ожидать, что это будет готовый продукт. До выпуска первого полностью электрического автомобиля Lambo могут пройти еще годы, поскольку компания обещала выпустить такую модель только к 2030 году. Как и многие другие автопроизводители, Lamborghini находится на пути к полной электрификации, но, скорее всего, на это уйдет еще несколько лет.