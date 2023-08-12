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В преддверии выхода новой серии смартфонов Pixel 8 компания Google сохраняет поразительную тишину. Однако утечки продолжают появляться, предлагая интересные сведения о том, что может принести новый релиз.

Последняя утечка, полученная от пользователя под ником "EZ" на сайте X (бывший Twitter), свидетельствует о том, что Google, возможно, готовится к маркетинговой кампании Pixel 8, рассказывая об инновационной функции под названием "Audio Magic Eraser".

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Фото: EZ / Twitter

Просочившийся рекламный ролик демонстрирует новый аспект возможностей Pixel 8 - "Audio Magic Eraser". Эта функция предназначена для видеороликов, снятых на устройство, и позволяет улучшить звук видео, отфильтровав фоновые шумы. По сути, она акцентирует внимание на конкретных звуках в видеоролике, обеспечивая более четкое восприятие звука.

В видео показано, как Pixel 8 анализирует видеоконтент и выделяет отдельные категории звуков: "Звуки", "Люди" и "Музыка". Зрители видят, как пользователь настраивает одну из этих категорий, эффективно устраняя звук скейтборда и повышая слышимость восклицаний велосипедиста. Ползунок регулировки сопровождается визуальным представлением формы звуковой волны, что помогает пользователям понять разнообразие звуков в видео.

В конце видео появляется надпись: "Единственный телефон с функцией Audio Magic Eraser", намекающая на то, что эта функция может быть эксклюзивной для Pixel 8. Это соответствует ожиданиям, поскольку новый чипсет Tensor, на котором построена серия Pixel 8, как ожидается, позволит реализовать передовые функции, подобные эксклюзивной функции Cinematic Blur, которая реализована в моделях Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Также в этом видео показан Pixel 8 Pro, выполненный в спокойном светло-голубом цвете, напоминающем Sea Pixel 7a. На задней панели видна тройная камера, что намекает на наличие модели более высокого уровня. Однако вполне вероятно, что функция Audio Magic Eraser будет доступна как в премиальной, так и в стандартной модели.

По мере распространения утечек обратный отсчет времени до ожидаемого начала октябрьской презентации Google Pixel 8 Pro и его стандартного аналога усиливается. Утечки позволили взглянуть на потенциальные возможности этих устройств, и "Audio Magic Eraser" представляется интересной функцией, которая обещает расширить возможности пользователей при съемке и просмотре видео.