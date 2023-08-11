Лабораторные эксперименты оказались успешными, однако технология еще не готова к применению на пациентах.

Международная группа ученых разработала новую технологию, позволяющую выявлять (и даже лечить) рак в труднодоступных местах, таких как толстая кишка. Группа опубликовала в журнале Science работу, посвященную этой технологии, получившей название CATCH (cellular assay for targeted, CRISPR-discriminated horizontal gene transfer). Для лабораторных экспериментов ученые использовали вид бактерий Acinetobacter baylyi. Эта бактерия обладает способностью естественным образом поглощать свободно плавающую ДНК из окружающей среды и затем интегрировать ее в свой геном, что позволяет ей производить новый белок для роста.

Фото: ru.freepik.com

реклама

Ученые сконструировали бактерии A. baylyi таким образом, чтобы они содержали длинные последовательности ДНК, зеркально отражающие ДНК, содержащуюся в раковых клетках человека. Эти последовательности служат своего рода половинками молнии, которая застегивается на захваченной раковой ДНК. В своих тестах ученые сосредоточили внимание на мутировавшем гене KRAS, который часто встречается в колоректальных опухолях. Если бактерия A. baylyi находит мутировавшую ДНК и встраивает ее в свой геном, то активируется и связанный с ней ген устойчивости к антибиотикам. Именно этот ген и был использован командой для подтверждения наличия раковых клеток: Ведь только бактерии с активной антибиотикорезистентностью могут расти на культуральных пластинах, заполненных антибиотиками.

Несмотря на то, что ученым удалось успешно обнаружить опухолевую ДНК у мышей, которым в лабораторных условиях вводили клетки рака толстой кишки, эта технология еще не готова к использованию для реальной диагностики. По словам специалистов, они продолжают работать над следующими шагами, в том числе над повышением эффективности технологии и оценкой ее эффективности по сравнению с другими диагностическими тестами. "Однако самый интересный аспект клеточного здравоохранения заключается не в простом выявлении заболеваний. Это может сделать лаборатория", — пишет в журнале The Conversation Дэн Уортли, один из авторов исследования. "В будущем эта технология может быть использована и для целевой биологической терапии, позволяющей направлять лечение на определенные участки тела в зависимости от наличия определенных последовательностей ДНК".