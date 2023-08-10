Это первый случай, когда Activision позволяет игрокам переносить разблокируемые предметы CoD между основными играми.

Компания Activision предлагает несколько иной подход к Call of Duty: Modern Warfare III, выходящей в этом году серии военных шутеров-блокбастеров. Вместо того чтобы начинать игру с нуля и заново собирать коллекцию оружия и косметических предметов, Activision позволяет игрокам перенести почти все, что они разблокировали в Modern Warfare II.

реклама

Эта так называемая инициатива Carry Forward распространяется и на Call of Duty: Warzone, поскольку контент разделяется между основными играми и бесплатной игрой в жанре battle royale. Warzone Mobile, выход которой запланирован на конец этого года, также будет интегрирована во все это.

В основном, разблокированные операторы, скины операторов, комплекты, все оружие, навесное оборудование и другие награды и косметические предметы перейдут из MW2 в MW3. Более того, если вы продолжаете повышать уровень оружия в MW2, этот прогресс будет отражен в MW3.

Однако это улица с односторонним движением. Любые достижения и разблокировки в MW3 не будут воспроизведены в MW2. В игре нет функции Carry Back.

Основные вещи, которые не перейдут из игры 2022 года в игру этого года, — это косметика для транспортных средств, которой нет в MW3. Не перейдут и "военные треки" - композиции, которые можно проигрывать в транспортных средствах. "Некоторое тактическое и смертоносное снаряжение может быть недоступно в зависимости от удаления этих предметов в MW3 и заменяться снаряжением, предназначенным только для MW3", — отметила Activision в обширном FAQ.

Несмотря на то, что MW2 и MW3 разрабатываются разными внутренними студиями (Infinity Ward и Sledgehammer Games соответственно), для переноса оружия и косметики вам не придется преодолевать никаких трудностей. Activision все сделает сама, хотя, конечно, для обеих игр необходимо использовать одну и ту же учетную запись или профиль.

Activision выпустит Call of Duty: Modern Warfare III 10 ноября. Более подробную информацию о предстоящей игре мы узнаем на мероприятии, которое назначено на 17 августа.





Тем временем, после выхода последнего трейлера игры, поклонники предполагают, что в MW3 будет обновленный вариант вызвавшей много споров миссии No Russian из оригинальной Modern Warfare II, вышедшей в 2009 году. Этого уровня не было в прошлогодней перезапущенной версии MW2.