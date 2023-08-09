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dima0782 За пост начислено вознаграждение
"Чужой" появится в игре "Dead by Daylight"
В нем ксеноморф предстает как убийца, а Эллен Рипли - как выжившая.

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В игре Dead by Daylight появился новый убийца, которого знают (и, скорее всего, боятся) все поклонники ужасов: Ксеноморф. Компания Behaviour Interactive обнародовала все подробности своей новой совместной работы над игрой Alien, после того как был выпущен тизер, позволяющий взглянуть на новую карту Nostromo Wreckage Map. Анонс подтвердил не только роль ксеноморфа в качестве последнего убийцы в Dead by Daylight, но и появление Эллен Рипли в качестве выжившей.

Фото: nme.com

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В этом издании появилось семь станций управления, новая особенность карты, позволяющая Выжившим получить турель дистанционного огня (еще одно дополнение), с помощью которой они могут поразить Ксеноморфа - хотя Убийца может уничтожить это орудие. Она также может остановить уникальную способность ксеноморфа, известную как Runner Mode, которая позволяет ему ходить на четырех ногах и уменьшает радиус его ужаса.

Станции управления расположены на вершине туннелей, по которым ксеноморф может входить и выходить. "Создание системы туннелей Ксеноморфа было очень сложной задачей, поскольку мы никогда не создавали подуровни, доступные только для Убийцы. Эта новая механика дает ему возможность передвигаться по всей карте и, безусловно, усиливает пугающий фактор, что очень роднит его с оригинальным персонажем", — говорит Яник Невё, гейм-дизайнер Dead by Daylight.


Вам не придется долго ждать, чтобы побродить по обломкам Ностромо в полном страхе (идеальная ночная игра, не так ли?), поскольку Dead by Daylight: Alien будет доступна на всех платформах с 29 августа.

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#игры #dead by daylight #чужой
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