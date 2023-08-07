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dima0782 За пост начислено вознаграждение
Новейшая функция WhatsApp позволяет входить и выходить из групповых голосовых чатов
Эта функция предоставляет еще один способ общения на развивающейся платформе.

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В прошлом году WhatsApp выпустил ряд обновлений, призванных сделать отправку голосовых сообщений более удобной, а теперь в этом участвует вся группа пользователей. Приложение для обмена сообщениями выпустило бета-версию голосовых чатов - функции, которая создает непрерывный групповой аудиоразговор, сообщает WABetaInfo. Первые сведения о голосовых чатах появились в начале этого года под названием "Аудиочаты", но не содержали никакой другой информации, кроме самого факта существования.

Фото: ru.freepik.com

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Несмотря на схожесть звучания, это обновление не совсем то же самое, что начать групповой звонок, что создает гораздо более схожее с Discord ощущение, чем когда вы обычно звоните своим друзьям. У всех, кто получил обновление, в правом верхнем углу группового чата должен появиться значок формы волны. При нажатии на этот значок начнется групповой голосовой чат, в котором будет написано, что открыт голосовой чат с микрофоном слева и красным X справа. Все остальные участники группы вместо звонка получат push-уведомление, такое же, как и любое сообщение. В верхней части окна чата появится баннер, сообщающий о том, сколько человек сейчас общаются в чате, и дающий возможность подключиться.

Голосовые чаты защищены сквозным шифрованием, как и любые другие сообщения, и также отключаются, если в течение часа в них никто не участвует. В настоящее время голосовой чат WhatsApp доступен только в бета-версии для пользователей Android, но в ближайшие дни он, предположительно, появится и для других пользователей.

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#whatsapp #ватсап #голосовые чаты
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