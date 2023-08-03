Дебют ZDX EV 2024 года состоится 17 августа в рамках Monterey Car Week.

Acura, марка роскошных и мощных автомобилей Honda, выпустила тизер своего первого электромобиля. На тизере не показан полностью электрический 2024 ZDX - только силуэт автомобиля с подсвеченной решеткой радиатора в тени - но он сопровождается сообщением о том, что дебют электромобиля состоится 17 августа во время Monterey Car Week.

Фото: engadget.com

реклама

ZDX 2024 был разработан в студии Acura Design Studio в южной Калифорнии и сохранил некоторые внешние элементы, которые компания использовала для концепта Precision EV Concept, показанного на том же мероприятии в прошлом году. Он основан на аккумуляторной платформе Ultium от GM и, возможно, станет одной из немногих или единственной моделью Acura, использующей модульную архитектуру EV. Ранее Honda заявляла, что в будущих EV будет использоваться собственная платформа e:Architecture, а выпуск первых моделей на ее основе запланирован на 2025 год.

Еще в июне Acura объявила, что ZDX будет поставляться со встроенной системой Android Auto и другими продуктами Google. Владельцы получат доступ к расширенной версии Google Maps, которая позволяет планировать оптимизированные маршруты с учетом наличия зарядных станций по пути следования и рассчитывать время, необходимое для зарядки автомобиля. Кроме того, владельцы получат доступ к Google Assistant для управления в режиме "свободные руки", а также к Google Play, чтобы загружать сторонние приложения в свою информационно-развлекательную систему. В прошлом месяце Acura сообщила, что EV будет оснащаться аудиосистемой Bang & Olufsen.

С начала следующего года автопроизводитель будет эксклюзивно продавать электромобили ZDX и ZDX Type S через Интернет. Эмиль Коркор, помощник вице-президента Acura по национальным продажам, в своем заявлении отметил, что ZDX Type S будет "самым мощным и самым быстрым автомобилем за всю историю марки".