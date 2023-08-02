Попрощайтесь с громоздкой панелью загрузки в нижней части окна рабочего стола.

Иногда обновление - это не более чем "пустышка", а иногда оно полностью меняет ваш опыт. Google стремится ко второму варианту, анонсировав новые обновления Chrome для мобильных и настольных компьютеров, в которых основное значение придается интеграции и эффективности. Новые функции для мобильных устройств направлены на улучшение процесса поиска, в то время как Chrome для настольных компьютеров оптимизирует процесс загрузки и доступа к файлам из Интернета.

Фото: ru.freepik.com

реклама

В мобильном Chrome на новой веб-странице теперь отображается категория "Trending searches", и при вводе текста появляется десять рекомендаций по сравнению с шестью предыдущими. Аналогичным образом, если вы находитесь на сайте, посвященном лучшим пиццериям Санкт-Петербурга, то при нажатии на URL-адрес вверху, ниже в новой категории "Связанные с этой страницей" появятся связанные с ней поисковые запросы. Вы также можете нажать на слово в статье, например, на район города Санкт-Петербурга, о котором идет речь, и использовать функцию Touch to Search для поиска других интересующих вас тем, например, отелей в этом районе. Функция Touch to Search предназначена исключительно для Android и уже существовала в браузерах как способ поиска определенных слов.

Что касается настольного Chrome, то попрощайтесь с неудобной панелью загрузки, появляющейся в нижней части экрана (и необходимостью самостоятельно закрывать ее). В дальнейшем строки загрузки будут отображаться в правом верхнем углу браузера, рядом с изображением учетной записи. Когда вы захотите что-то сохранить, вокруг значка появится круг, который станет синим, когда загрузка завершится. Вы можете нажать на кнопку, чтобы просмотреть все, что было сохранено за последние 24 часа, открыть папку с определенным файлом, а также повторить, приостановить, возобновить или отменить загрузку.

Несмотря на то, что в дальнейшем эта функция будет использоваться по умолчанию, для некоторых людей она уже начала работать. Google по-прежнему будет предупреждать, если загрузка покажется подозрительной, и позволит перетаскивать загрузки по мере необходимости.