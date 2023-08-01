Возможно в некоторых ситуациях вы увидите только текст.

Не исключено, что следующее видео, которое вы увидите в Интернете, будет создано не человеком. YouTube тестирует сгенерированные искусственным интеллектом аннотации к видео, которые появляются на страницах поиска и просмотра. Текст призван дать "краткий обзор" ролика, чтобы помочь вам решить, стоит ли его смотреть. Компания подчеркивает, что они не заменяют собственные описания видеороликов.

Фото: businessinsider.com

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Тест будет проводиться только в "ограниченном количестве" англоязычных видеороликов и только для некоторых зрителей. YouTube не сообщил, в каких странах, на каких платформах и в каких типах видео будут использоваться аннотации, созданные искусственным интеллектом.

Как сообщает Android Police, в последние недели YouTube предоставил пользователям несколько функций предварительного просмотра. Премиум-подписчики могли заблокировать экран во время воспроизведения, чтобы предотвратить случайные команды. Также появилась возможность превращать комментарии к шортам в совершенно новые короткие ролики.

Эксперимент начался почти три года спустя после того, как YouTube начал тестировать видеоролики, созданные искусственным интеллектом, но он является частью более масштабной инициативы Google в области генеративного искусственного интеллекта. Технологический гигант представил своего чат-бота Bard и использует эту технологию для создания всего - от шаблонов электронных таблиц до целых новостных статей, хотя и не всегда для публичного потребления.

Однако одним из наиболее логичных продолжений может стать функция подведения итогов на YouTube. По данным сервиса, каждую минуту загружается более 500 часов контента - человеку за этим не угнаться. Вопрос в том, достаточно ли точны аннотации ИИ. Google предупреждает, что генеративные системы типа Bard могут быть склонны к неточностям и дезинформации, и пока неясно, насколько хорошо эксперимент YouTube работает на практике.