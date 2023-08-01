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dima0782 За пост начислено вознаграждение
Apple известно об ошибке, которая может повлиять на ограничения "Screen Time" для детей
Компания работает над обновлениями, чтобы "улучшить ситуацию".

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Как сообщает The Wall Street Journal, компания Apple пообещала исправить ошибку в устройствах iPhone, iPad и iPod Touch, которая может повлиять на ограничения "экранного времени" для детей. Речь идет о функции под названием Downtime, которая позволяет родителям удаленно устанавливать часы, когда дети не могут пользоваться своими устройствами. 

Фото: ru.freepik.com

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"Мы знаем, что некоторые пользователи могут столкнуться с проблемой, когда настройки Screen Time неожиданно сбрасываются", — заявил представитель компании в интервью WSJ. "Мы очень серьезно относимся к подобным сообщениям, и уже внесли и будем вносить обновления для улучшения ситуации".

Родители, проверяющие эту функцию, обнаружили, что запланированное время либо вернулось к старым настройкам, либо вообще было удалено, что позволило детям использовать свои устройства по своему усмотрению. Один из пользователей сменил пароль, чтобы убедиться, что дети не догадались, но обнаружил, что ему приходится перезапускать эту функцию "два-три раза в неделю". Достаточно сказать, что и дети не всегда своевременно сообщают о проблеме. Около 2300 человек на странице Apple, посвященной этому вопросу, сообщили, что столкнулись с такой же ошибкой. 

Apple знала об этой проблеме и раньше, но сообщила, что она была устранена с выходом iOS 16.5 в мае. Однако журналисты WSJ обнаружили проблему в последующих релизах и даже в бета-версии iOS 17. 

Функция Screen Time была представлена в 2018 году на конференции разработчиков Apple. С ее помощью родители могут удаленно проверять отчет об активности ребенка и управлять временем его использования приложений. Они также могут установить пользовательское количество времени для каждого приложения, которое дети не могут продлить, или создать "Время простоя", чтобы заблокировать все, кроме выбранных программ и телефонных звонков, на определенный часовой интервал. Компания Apple пока не сообщила, когда будет выпущено исправление. 

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#apple #дети
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