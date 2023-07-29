Онлайновая ролевая игра будет поддерживать 4K и более высокую производительность.

Потребовалось десятилетие, но главная массовая многопользовательская онлайновая ролевая игра от Square Enix наконец-то выходит на консоли Xbox. Разработчик сообщил, что Final Fantasy XIV выйдет для Xbox Series X/S весной 2024 года. Как и аналог для PS5, эта версия будет поддерживать 4K-визуализацию на Series X и ускоренное время загрузки. Пока неясно, будут ли выпущены обновления только для Xbox.

фото - besthdwallpaper.com

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Для патча 6.5X ожидается открытая бета-версия. Другими словами, Xbox-версия должна быть готова к выходу расширения Dawntrail, которое должно появиться летом следующего года.





Компания Microsoft уже не первый год стремится пополнить свой каталог играми серии Final Fantasy. В 2019 году она добавила в Game Pass 10 игр, в которые вошли многие из выпущенных игр, начиная с VII и заканчивая XV. Однако в этот поток не вошла XIV, оставив игроков Xbox без активной MMO. Игра дебютировала на PS3 и PC в 2013 году, а в последующие годы были выпущены версии для PS4 (2014), Mac (2015) и PS5 (2021).





Стимулы очевидны. Final Fantasy XIV помогает привлечь поклонников серии, особенно тех, кто остался за бортом приуроченного к PS5 эксклюзива для XVI. Это также попытка привлечь внимание как японских геймеров, так и любителей JRPG. Xbox испытывает трудности в Японии, что в немалой степени объясняется тем, что местные студии отказываются от этой платформы в пользу отечественных консолей от Nintendo и Sony. Эта игра не сможет внезапно улучшить положение Microsoft, но она устранит барьер для перехода на эту платформу для некоторых игроков.