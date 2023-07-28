Вы можете записывать минутные ролики, чтобы показать, что вы делаете.

Теперь можно легко показать друзьям в WhatsApp, чем вы занимаетесь, не прибегая к созданию сторис или аналогичного ролика. В сервисе внедряются мгновенные видеосообщения, похожие на Telegram, которые позволяют отвечать в чате видеороликами длиной до минуты. Для съемки достаточно нажать и удерживать кнопку, а для продолжения записи можно провести пальцем вверх.

Фото - engadget.com

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Видео автоматически воспроизводится с выключенным звуком, поэтому вы никого не испугаете, пока не будете готовы включить звук одним нажатием. Как и все остальное в WhatApp, мгновенные сообщения шифруются по принципу "end-to-end", что повышает уровень конфиденциальности. По словам компании, эта функция будет доступна всем пользователям в "ближайшие недели".





Скорее всего, для многих пользователей эта функция не заменит Telegram. Тем не менее, эта возможность может оказаться полезной, если вы не хотите переключаться между приложениями только для того, чтобы отправить быстрое видео. Вы можете быстро поделиться новостями, когда текст или аудиосообщение не подходят для этого, или просто ответить другу чем-то более личным, чем просто стикер.